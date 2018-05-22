«Раньше не сбегал, мальчик домашний»: в Новосибирске пропал 14-летний подросток

Среди особых примет — мальчик носит очки, которых нет на фото
Среди особых примет — мальчик носит очки, которых нет на фото

Новосибирские волонтёры из поисково-спасательного отряда «Маяк» объявили поиски 14-летнего Виталия Некрасова. В последний раз родители видели его возле стадиона «Сибирь» в Калининском районе Новосибирска 21 мая около 15:00.


По словам инфорга «Маяка» Юлии Никандровой, после лицея мальчик встретился с родителями возле стадиона «Сибирь», где они впоследствии разошлись в разные стороны. Мальчик должен был отправиться домой, но там не появился. Родители забили тревогу.


«Раньше не сбегал, мальчик домашний. Из особых примет — он носит очки и на руке большое родимое пятно. Сейчас поедем на место и будем по факту дополнительную информацию собирать», — рассказала корреспонденту НГС Юлия Никандрова.


Виталий ростом 172 см, худощавого телосложения, у него тёмно-русые волосы и серо-голубые глаза. Был одет в серо-зелёную ветровку, белую рубашку с коротким рукавом, бордовую бабочку, тёмно-синюю жилетку и тёмно-синие брюки, на ногах — тёмно-коричневые мокасины. С собой у него был чёрный рюкзак.

Волонтёры просят помощи в поисках мальчика: если вам что-либо известно о его местонахождении, сообщайте в полицию по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Маяк» 8–951–393–0911.


Также сейчас в Новосибирске волонтёры ищут 15-летнего подростка, который пропал неделю назад после ссоры с матерью.

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