НГУ выбился в лидеры в рейтинге научной продуктивности вузов

НГУ выбился в лидеры в рейтинге научной продуктивности вузов

Новосибирский госуниверситет включён в предметный рейтинг научной продуктивности вузов Аналитического центра «Эксперт», в котором приняли участие 108 высших учебных заведений России, сообщила пресс-служба НГУ.


НГУ вошёл в топовые позиции по энергетике, физике, химии, инженерным наукам, химическим технологиям, наукам о Земле и гуманитарным наукам. Также НГУ находится в первой пятёрке по медицине.


При оценке вузов учитывается качество роста университета, востребованность научной деятельности и масштаб, устойчивость научной деятельности.


Отмечается, что в рейтинге НГУ выступил по всем 14 предметным областям: математике, инженерным наукам, материаловедению, компьютерным наукам, химическим технологиям, наукам о Земле, общественным наукам, химии, энергетике, гуманитарным наукам, физике, экономике, наукам о жизни и медицине.


На сегодняшний день этот рейтинг является одним из наиболее качественных инструментов анализа и оценки публикационной активности, уточнили в пресс-службе НГУ.


Кроме того, авторы рейтинга назвали НГУ хорошим примером того, как можно эффективно организовать публикационную активность, а также привязать к ней целевые показатели, сформулировать механизмы поощрения и депремирования.


Напомним, недавно два новосибирских вуза, НГУ и НГТУ, вошли в рейтинг лучших университетов развивающихся стран мира по версии британского журнала Times Higher Education.

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