Поддали пару: в обычных новосибирских многоэтажках нашли 90 квартир с саунами

В Новосибирске нашлось 90 квартир с саунами — столько вариантов обнаружили в продаже аналитики N1.RU.


Разница в цене на аналогичные квартиры с саунами и без может составлять от 200 тысяч до нескольких миллионов
Разница в цене на аналогичные квартиры с саунами и без может составлять от 200 тысяч до нескольких миллионов


Самую дешёвую квартиру, оборудованную сауной, продают в Академгородке: «однёшку» площадью 48 кв. м в 9-этажке на улице Разъездная можно купить за 4 млн рублей.


В 5,25 млн рублей обойдётся трёхкомнатная квартира с сауной на улице Петропавловская в Ленинском районе. «Сауна, устроенная в квартире, даёт возможность снять усталость после трудовых будней», — описывает вариант продавец.


За самую дорогую квартиру просят 88 млн рублей: на площади в 740 кв. м кроме сауны есть бассейн и бильярдная.


Бонусом к дорогим квартирам кроме сауны могут идти бассейн, бильярд и зона отдыха
Бонусом к дорогим квартирам кроме сауны могут идти бассейн, бильярд и зона отдыха


«Чаще всего сауны встречаются в дорогих просторных квартирах, но даже в обычном жилье можно найти городскую баню. Для большинства покупателей это является приятным бонусом, но переплачивать за него обычно они не хотят», — комментирует руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.


Средняя цена квартиры с сауной в Новосибирске составляет 10,7 млн рублей, при этом за год они выросли на 9%, подсчитали эксперты. Проще всего такую квартиру найти в Заельцовском и Октябрьском районах — здесь выставлены на продажу 25% и 20% всех вариантов соответственно.


Ранее эксперты N1.RU составили рейтинг самых дорогих загородных домов: резиденцию с фонтаном и баром можно снять за 300 тысяч рублей в месяц.

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