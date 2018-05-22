Поддали пару: в обычных новосибирских многоэтажках нашли 90 квартир с саунами
В Новосибирске нашлось 90 квартир с саунами — столько вариантов обнаружили в продаже аналитики N1.RU.
Самую дешёвую квартиру, оборудованную сауной, продают в Академгородке: «однёшку» площадью 48 кв. м в 9-этажке на улице Разъездная можно купить за 4 млн рублей.
В 5,25 млн рублей обойдётся трёхкомнатная квартира с сауной на улице Петропавловская в Ленинском районе. «Сауна, устроенная в квартире, даёт возможность снять усталость после трудовых будней», — описывает вариант продавец.
За самую дорогую квартиру просят 88 млн рублей: на площади в 740 кв. м кроме сауны есть бассейн и бильярдная.
«Чаще всего сауны встречаются в дорогих просторных квартирах, но даже в обычном жилье можно найти городскую баню. Для большинства покупателей это является приятным бонусом, но переплачивать за него обычно они не хотят», — комментирует руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.
Средняя цена квартиры с сауной в Новосибирске составляет 10,7 млн рублей, при этом за год они выросли на 9%, подсчитали эксперты. Проще всего такую квартиру найти в Заельцовском и Октябрьском районах — здесь выставлены на продажу 25% и 20% всех вариантов соответственно.
Ранее эксперты N1.RU составили рейтинг самых дорогих загородных домов: резиденцию с фонтаном и баром можно снять за 300 тысяч рублей в месяц.
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Лиза Пичугина
Фото N1.RU