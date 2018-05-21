Женщина погибла под колёсами «Мерседеса» на проспекте Димитрова

Сейчас на месте работают следователи, спасатели и ГИБДД
Сейчас на месте работают следователи, спасатели и ГИБДД

Днём 21 мая на проспекте Димитрова в Железнодорожном районе Новосибирска водитель автомобиля «Мерседес» сбил пешехода — от полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.


ДТП произошло около 17:00 недалеко от дома № 15 на проспекте Димитрова.


«Автомобиль "Мерседес" под управлением водителя 1964 года рождения, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину пожилого возраста, после чего она скончалась», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


По словам Савченкова, сейчас на месте происшествия работают следователи, спасатели и сотрудники ГИБДД.


Ранее стало известно, что ночью 21 мая 35-летний мужчина попал под «Газель» в Дзержинском районе Новосибирска — пострадавшего увезли в больницу с серьёзными травмами.

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