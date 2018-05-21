На улице Мира снесут дом, который дважды спасли от пожара
Мэрия Новосибирска заказала работы по сносу расселённого дома на улице Мира, 3 — здание за последний месяц горело дважды.
«Условия контракта: подрядчик обязан выполнить работы по сносу дома, признанного аварийным и подлежащим сносу», — сообщается в документах госзакупки. Там также отмечается, что минимальная цена контракта — 1 миллион 554 тысячи рублей.
Дом на Мира, 3 был построен в 1945 году, в нём 3 этажа и один подъезд. Дом отключён от теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения.
Здание снесут в течение 10 дней после того, как управление по жилищным вопросам мэрии заключит контракт с победителем. Аукцион завершится 4 июня.
НГС отправил в мэрию запрос, чтобы выяснить, как будет использоваться участок на месте снесённого дома.
В середине апреля дом на Мира, 3 загорелся ночью — из-за пожара даже перекрывали улицу. Затем дом горел 9 мая.
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Елена Громкова
Фото Кирилла Шматкова