На улице Мира снесут дом, который дважды спасли от пожара

Дом на Мира, 3 горел в середине апреля и начале мая

Мэрия Новосибирска заказала работы по сносу расселённого дома на улице Мира, 3 — здание за последний месяц горело дважды.





«Условия контракта: подрядчик обязан выполнить работы по сносу дома, признанного аварийным и подлежащим сносу», — сообщается в документах госзакупки. Там также отмечается, что минимальная цена контракта — 1 миллион 554 тысячи рублей.





Дом на Мира, 3 был построен в 1945 году, в нём 3 этажа и один подъезд. Дом отключён от теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения.





Здание снесут в течение 10 дней после того, как управление по жилищным вопросам мэрии заключит контракт с победителем. Аукцион завершится 4 июня.





НГС отправил в мэрию запрос, чтобы выяснить, как будет использоваться участок на месте снесённого дома.





В середине апреля дом на Мира, 3 загорелся ночью — из-за пожара даже перекрывали улицу. Затем дом горел 9 мая.