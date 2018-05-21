От Речного вокзала до аквапарка начнут ходить теплоходы

Теплоходы будут курсировать до аквапарка ежедневно

Новосибирская компания «Речфлот» объявила о дате начала навигации теплоходов до аквапарка — первые суда отправятся от Речного вокзала до «Аквамира» первого июня.







«До аквапарка навигация начинается 1 июня. Сейчас по стоимости сориентировать не можем, сейчас все вопросы урегулируются, и в ближайшие дни это станет известно», — рассказали корреспонденту НГС в компании «Речфлот».





Рейсы от Речного вокзала до аквапарка «Аквамир» будут курсировать ежедневно. Отправление в 10:00 и 21:00.





О начале речной навигации новосибирский речфлот объявил в конце апреля — первые теплоходы начали курсировать между Речным вокзалом и Седовой Заимкой.