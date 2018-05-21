«Увидел фото с другим»: на продавщицу «Эльдорадо» в Новосибирске напал с ножом бывший муж
На сотрудницу магазина напал вооружённый мужчина с ножом — инцидент произошёл 19 мая около 19:00 в магазине «Эльдорадо» на улице Дуси Ковальчук, 179/2 в Заельцовском районе Новосибирска.
«Действительно выяснилось, что он бывший муж потерпевшей. Мотив — ревность. Он в интернете увидел её фотографии с другим мужчиной. Вспыхнула ревность, он пошёл разбираться, почему она с другими мужчинами проводит время и фотографируется», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Коллеги пострадавшей рассказали корреспонденту НГС, что мужчина приставил нож к горлу сотрудницы и отказывался отпускать девушку — утихомирить нападавшего смогли только сотрудники полиции.
В полиции уточнили, что нападавшим оказался 29-летний новосибирец. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
«Да, действительно, данная ситуация произошла в новосибирском магазине сети 19 мая, никто не пострадал, в деталях произошедшего разбираются компетентные органы. Подробности личной жизни сотрудников не разглашаем», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе сети «Эльдорадо».
В феврале этого года жительница Новосибирска, которую избивал ревнивый сожитель, схватила ножницы и ударила ими супруга, после чего вызвала скорую. В отношении многодетной матери возбудили уголовное дело, гражданский муж просил освободить женщину от наказания, но суд всё равно приговорил сибирячку к трём годам лишения свободы.
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Алёна Истомина
Фото автора