Синоптики признали май в Новосибирске аномальным

Синоптики заверяют, что это не первый аномальный май в Новосибирске
Синоптики заверяют, что это не первый аномальный май в Новосибирске

Новосибирские синоптики рассказали, что май 2018 года можно считать аномальным — средняя температура в Новосибирске опустилась ниже нормы на 11 градусов.


«Май в этом году не самый холодный. Цикличность у нас повторяется аномального холода. Сейчас май можно считать аномальным, но не самым холодным. Аномальность проявляется в температуре, которая ниже нормы на 9…11 градусов. Взять, к примеру, Новосибирск: 18 и 19 мая у нас среднесуточная температура составила +1…+3 градуса», — пояснила корреспонденту НГС ведущий синоптик Западно-Сибирского УГМС Юлия Автанкова.


По словам Автанковой, аномальный май 2018 года не первый: такая же ситуация с температурой наблюдалась в 1983-м, 1984-м, 1988-м, 1993-м и 2016 году — температура в эти годы также была ниже нормы.


«Говорить, что май этого года самый аномальный, нельзя. Тем более он ещё не закончился», — резюмировала синоптик.


19 мая в Новосибирске и НСО выпал снег — читатели НГС сняли множество фото и видео снега на зелёной траве и даже слепили снеговиков.

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