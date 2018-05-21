На улице Кирова разбился мотоциклист: он столкнулся с Subaru на повороте

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и врачи
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и врачи

Днём 21 мая на перекрёстке улиц Кирова и Кузбасской в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль «Субару» и мотоциклист.


Авария произошла около 13:00 недалеко от остановки «Сестрорецкая».


По информации в социальных сетях, водитель Subaru Forester выезжал с улицы Кузбасской на улицу Кирова. По информации очевидцев, на месте работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.


Корреспондент НГС направил запрос в автоинспекцию Новосибирска, чтобы узнать все обстоятельства и детали аварии.


Утром 3 мая в Железнодорожном районе Новосибирска «Тойота» столкнулась с мотоциклом — мотоциклист попал в больницу. 

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