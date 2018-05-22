Новосибирцев предупредили об отключении светофоров на перекрёстке в центре города

Плановое отключение электричества затронет светофоры на перекрёстке Свердлова и Советской
Плановое отключение электричества затронет светофоры на перекрёстке Свердлова и Советской

Сегодня, 22 мая, на восемь часов перестанут работать светофоры на перекрёстке Советской и Свердлова возле Новосибирской областной научной библиотеки.


Светофоры погаснут из-за планового отключения электричества.


«С 9:00 до 17:00 отключение "Электросетями"», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.


Накануне днём из-за аварийного отключения электричества погасли светофоры на перекрёстке улицы Лесосечной и Бердского шоссе: из-за этого единственный выезд из Нижней Ельцовки оказался заблокированным.

Прочтений: 1726
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено