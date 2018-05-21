Полсотни пьяных водителей попались новосибирским автоинспекторам на выходных

Пять автомобилистов попались пьяными за рулём повторно
Пять автомобилистов попались пьяными за рулём повторно

Новосибирская автоинспекция рассказала, сколько горожан попались пьяными за рулём за прошедшие выходные.


«Эти выходные прошли более-менее спокойно: 45 нетрезвых оформлено, плюс 5 человек попались в алкогольном опьянении лишённые, то есть повторно. Их оформили по 264 статье — уже уголовная [ответственность]. Акция проходила с 18 по 20 мая. Все экипажи были ориентированы на выявление водителей, управляющих транспортным средством в наркотическом или алкогольном опьянении», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


По словам Савченкова, всего автоинспекторы зарегистрировали 50 случаев вождения автомобиля в состоянии опьянения.


Справка: За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности.


О том, как проходят подобные спецоперации, корреспондент НГС рассказывал в фоторепортаже: тогда дежурство закончилось погоней за пьяным лихачом по ночным улицам.

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