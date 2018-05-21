Полсотни пьяных водителей попались новосибирским автоинспекторам на выходных
Новосибирская автоинспекция рассказала, сколько горожан попались пьяными за рулём за прошедшие выходные.
«Эти выходные прошли более-менее спокойно: 45 нетрезвых оформлено, плюс 5 человек попались в алкогольном опьянении лишённые, то есть повторно. Их оформили по 264 статье — уже уголовная [ответственность]. Акция проходила с 18 по 20 мая. Все экипажи были ориентированы на выявление водителей, управляющих транспортным средством в наркотическом или алкогольном опьянении», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
По словам Савченкова, всего автоинспекторы зарегистрировали 50 случаев вождения автомобиля в состоянии опьянения.
Справка: За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности.
О том, как проходят подобные спецоперации, корреспондент НГС рассказывал в фоторепортаже: тогда дежурство закончилось погоней за пьяным лихачом по ночным улицам.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова