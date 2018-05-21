Погасшие светофоры заблокировали выезд из Нижней Ельцовки

Светофор не работает из-за аварийного отключения электричества
Светофор не работает из-за аварийного отключения электричества

Днём 21 мая на пересечении улицы Лесосечной и Бердского шоссе в Советском районе Новосибирска отключились светофоры: из-за этого единственный выезд из микрорайона «Нижняя Ельцовка» оказался заблокированным.


Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 12:48. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.


«Аварийное отключение у электросетей. Сейчас на месте работают специалисты, в ближайшее время работа светофора будет восстановлена, восстановят электропитание», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку затруднено. Скорость движения автомобилей составляет около 7 км/ч.


Скорость автомобилей в потоке не превышает 7 км/ч
Скорость автомобилей в потоке не превышает 7 км/ч


В начале мая на несколько часов погасли светофоры на двух перекрёстках в Ленинском районе — отключение также было связано с плановыми работами на электросетях.

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