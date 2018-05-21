В Новосибирске начали остывать батареи

В некоторых домах и офисах батареи уже стали холодными
В некоторых домах и офисах батареи уже стали холодными

С утра 21 мая в Новосибирске начали отключать отопление: постепенно в течение дня без тепла останутся все жилые дома и здания.


К отключению отопления «Сибирская генерирующая компания» приступила в 9:00.


«Отключение отопления идёт поэтапно, но все этапы завершатся сегодня, 21 мая, до 17:00. Этапность отключений определена не по типам абонентов (жилые дома, общественные, детские, лечебные учреждения), а по месторасположению — поочередно отключаются локальные группы абонентов. То есть отключения происходят во всех районах города поквартально», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».


Постановление об окончании отопительного сезона с 21 мая подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В прошлом году отопление в домах отключили на 11 дней раньше.

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