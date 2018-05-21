Фото: в Новосибирском зоопарке родились северные оленята
В Новосибирском зоопарке родились северные оленята — НГС публикует снимки фотографа Владимира Шадрина, который застал зверей в их клетках.
По данным из Новосибирского зоопарка, официальная информация о новорождённых детёнышах появится позже.
Также недавно в зоопарке родилась двойня в семействе эдиповых тамаринов.
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Елена Громкова
Фото Владимира Шадрина