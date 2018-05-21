Фото: в Новосибирском зоопарке родились северные оленята

В Новосибирском зоопарке родились северные оленята — НГС публикует снимки фотографа Владимира Шадрина, который застал зверей в их клетках.


По данным из Новосибирского зоопарка, официальная информация о новорождённых детёнышах появится позже.


Оленята появились в мае — очевидцы заметили в вольерах двух детёнышей
Оленята появились в мае — очевидцы заметили в вольерах двух детёнышей


Северные олени содержатся в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Первый оленёнок появился на свет в 2014 году
Северные олени содержатся в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Первый оленёнок появился на свет в 2014 году


Сейчас в зоопарке 5 взрослых особей — один самец и четыре самки, отмечается на сайте зоопарка
Сейчас в зоопарке 5 взрослых особей — один самец и четыре самки, отмечается на сайте зоопарка


Также недавно в зоопарке родилась двойня в семействе эдиповых тамаринов.

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