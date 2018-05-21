Власти Новосибирска нашли для семьи с четверняшками квартиру в два раза больше

Три дочери и сын родились у супругов 13 апреля
Три дочери и сын родились у супругов 13 апреля

Мэрия Новосибирска предложила семье с новорождёнными четверняшками переселиться в трёхкомнатную муниципальную квартиру на «Родниках».


Квартира, которую власти подобрали для молодой семьи, расположена в доме № 5 на Михаила Немыткина. Её площадь — 74,2 квадратных метра. Семья сможет арендовать эту квартиру по цене ниже рыночной, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В пресс-центре уточнили, что ключи от квартиры мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручит семье 22 мая.


Как рассказала корреспонденту НГС мать четверни Марина Стеклова, местоположение этой квартиры она считает удобным. Сейчас супруги и четверо их малышей живут неподалёку — в однокомнатной квартире на Гребенщикова.


«Это ипотечная квартира. Обычная стандартная в десятиэтажке квартира в 37 квадратов, 19 жилых», — пояснила Марина Стеклова.


По словам женщины, пока она только приблизительно знает, во сколько будет обходиться аренда муниципальной квартиры в новостройке. Точно это станет известно лишь завтра — после заключения договора найма. Саму квартиру супруги уже осмотрели.


Четверняшки в семье Козловых-Стекловых появились на свет 13 апреля. «Событие это уникальное, последний раз в нашем городе четверня рождалась в июле 2012 года. Мэрия сразу оказала молодым родителям материальную помощь на приобретение детских колясок и необходимых вещей. Кроме того, они получили единовременную выплату из бюджета города», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Прочтений: 13654
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (117)117
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено