Власти Новосибирска нашли для семьи с четверняшками квартиру в два раза больше

Три дочери и сын родились у супругов 13 апреля

Мэрия Новосибирска предложила семье с новорождёнными четверняшками переселиться в трёхкомнатную муниципальную квартиру на «Родниках».







Квартира, которую власти подобрали для молодой семьи, расположена в доме № 5 на Михаила Немыткина. Её площадь — 74,2 квадратных метра. Семья сможет арендовать эту квартиру по цене ниже рыночной, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В пресс-центре уточнили, что ключи от квартиры мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручит семье 22 мая.







Как рассказала корреспонденту НГС мать четверни Марина Стеклова, местоположение этой квартиры она считает удобным. Сейчас супруги и четверо их малышей живут неподалёку — в однокомнатной квартире на Гребенщикова.







«Это ипотечная квартира. Обычная стандартная в десятиэтажке квартира в 37 квадратов, 19 жилых», — пояснила Марина Стеклова.







По словам женщины, пока она только приблизительно знает, во сколько будет обходиться аренда муниципальной квартиры в новостройке. Точно это станет известно лишь завтра — после заключения договора найма. Саму квартиру супруги уже осмотрели.







Четверняшки в семье Козловых-Стекловых появились на свет 13 апреля. «Событие это уникальное, последний раз в нашем городе четверня рождалась в июле 2012 года. Мэрия сразу оказала молодым родителям материальную помощь на приобретение детских колясок и необходимых вещей. Кроме того, они получили единовременную выплату из бюджета города», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.