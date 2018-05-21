Власти Новосибирска нашли для семьи с четверняшками квартиру в два раза больше
Мэрия Новосибирска предложила семье с новорождёнными четверняшками переселиться в трёхкомнатную муниципальную квартиру на «Родниках».
Квартира, которую власти подобрали для молодой семьи, расположена в доме
В пресс-центре уточнили, что ключи от квартиры мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручит семье 22 мая.
Как рассказала корреспонденту НГС мать четверни Марина Стеклова, местоположение этой квартиры она считает удобным. Сейчас супруги и четверо их малышей живут неподалёку — в однокомнатной квартире на Гребенщикова.
«Это ипотечная квартира. Обычная стандартная в десятиэтажке квартира в 37 квадратов, 19 жилых», — пояснила Марина Стеклова.
По словам женщины, пока она только приблизительно знает, во сколько будет обходиться аренда муниципальной квартиры в новостройке. Точно это станет известно лишь завтра — после заключения договора найма. Саму квартиру супруги уже осмотрели.
Четверняшки в семье Козловых-Стекловых появились на свет 13 апреля. «Событие это уникальное, последний раз в нашем городе четверня рождалась в июле 2012 года. Мэрия сразу оказала молодым родителям материальную помощь на приобретение детских колясок и необходимых вещей. Кроме того, они получили единовременную выплату из бюджета города», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Еленой Михайловской