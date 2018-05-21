Как на войне: власти Новосибирской области введут военное положение для проверки самих себя

Чиновникам устроят проверку, чтобы узнать, как будет жить Новосибирская область в условиях войны
Чиновникам устроят проверку, чтобы узнать, как будет жить Новосибирская область в условиях войны

С 5 по 8 июня в Новосибирской области будет объявлено военное положение в рамках регулярных учений — руководители органов власти на всех уровнях отработают порядок действий в этой ситуации. 


«Мобилизационные учения необходимо проводить не реже одного раза в три года. В соответствии с планом мероприятий мобилизационной подготовки на этот год, с 5 по 8 июня будут проводиться мобилизационные учения управления Новосибирской области, — рассказал заместитель начальника областного управления военно-мобилизационной работы Александр Макеев. — Основные задачи предстоящих учений — проверка соответствия плановых мероприятий в реальных временных показателях при переводе области на условия военного времени».


По его словам, во время учений будет объявлена частичная мобилизация в Новосибирской области. Органы государственной власти должны отработать систему оповещения, провести заседания и совещания управляющих органов, в том числе с помощью видеосвязи. 


Во время обсуждения будущих учений врио губернатора Андрей Травников заметил, что не стоит подробно описывать их алгоритм, иначе потеряется смысл учений. «Вот мы и проверим, кто как знает», — предложил Травников. 


В прошлом году Министерство обороны объявляло о проведении учений ракетных войск — тысячи военнослужащих отрабатывали мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности.

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