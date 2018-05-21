15-летний подросток на «Снегирях» пропал после ссоры с матерью

15-летний Алексей Кидяров ушёл из дома неделю назад 
15-летний Алексей Кидяров ушёл из дома неделю назад 

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 15-летнего Алексея Кидярова, который пропал неделю назад — 14 мая.


«Мальчик ушёл из дома — это Калининский район, <…> жилмассив "Снегири". <…> Причина банальная, к сожалению: конфликт с мамой из-за того, что не очень хочет мальчик учиться <…> После 14-го числа никто из знакомых и друзей его не видел. Местонахождение на данный момент неизвестно, неизвестен даже район города, где он сейчас мог бы находиться, поэтому очень важно получить свидетельства», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.


Как сообщается в ориентировке «Лизы Алерт», у пропавшего Алексея Кидярова худощавое телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Рост пропавшего — 175 см. В день исчезновения он был одет в синюю парку, синие джинсы, на ногах были чёрно-серые кроссовки. С собой мальчик взял рюкзак.


Также сегодня в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили о благополучном завершении поисков 15-летней Сони Бобылевой, которая пропала на выходных. Девочка нашлась живой.

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