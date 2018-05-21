За лучшие компании Новосибирска проголосовали 70 тысяч горожан

За победителей новосибирцы голосовали со 2 апреля по 20 мая

Голосование за номинантов «Народной премии» завершено: в нём приняли участие 70 тысяч новосибирцев.







«Народная премия» проходила в несколько этапов: с 1 по 31 марта НГС принимал предложения от читателей — какие компании делают жизнь города более комфортной. Они выдвинули три тысячи претендентов, из которых 1 апреля сформировали шорт-лист из 100 участников — 10 в каждой из 10 номинаций. Со 2 апреля по 20 мая новосибирцы активно голосовали за тех, кто попал в десятку лучших в своей номинации.







Кроме того, редактор НГС Александр Агафонов вручит статуэтку в 11-й номинации — «Бизнес года» — её получит компания, которая внесла наибольший вклад в развитие города, по мнению редакции.







Сегодня, 21 мая, НГС объявит итоги премии на сцене оперного театра — на сайте в 18:30 начнётся онлайн-трансляция церемонии.







Награды для 10 победителей — это 20-сантиметровые геометки с памятной табличкой из латуни и дуба. Их будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая.

