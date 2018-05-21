Сломанный грузовик собрал пробку на подъезде к площади Станиславского
Утром 21 мая на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска сломался грузовик — это происшествие затруднило проезд в сторону площади Станиславского.
По информации пользователей Яндекс.Карт, грузовик заглох не позже 9:04 на подъезде к площади Станиславского со стороны Тихвинской. Пробка в сторону кольца растянулась от улицы Петропавловской. Чтобы проехать проблемный участок, водители вынуждены были снижать скорость до 3 км/ч.
В целом пробки в городе к 9:25 оценивались на 5 баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты, сильнее всего было затруднено движение на Большевистской в сторону «Речного вокзала», на проезде Энергетиков в направлении Димитровского моста, на участке Богдана Хмельницкого от улицы Дунаевского к Писемского, на проезде от Северного обхода к 1-му Мочищенскому шоссе.
На прошлой неделе заглохшие КАМАЗ и «Мазда» собрали длинную пробку на Ипподромской.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)