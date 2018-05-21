Сломанный грузовик собрал пробку на подъезде к площади Станиславского

В десятом часу утра пробки в городе держались на уровне 5 баллов

Утром 21 мая на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска сломался грузовик — это происшествие затруднило проезд в сторону площади Станиславского.







По информации пользователей Яндекс.Карт, грузовик заглох не позже 9:04 на подъезде к площади Станиславского со стороны Тихвинской. Пробка в сторону кольца растянулась от улицы Петропавловской. Чтобы проехать проблемный участок, водители вынуждены были снижать скорость до 3 км/ч.







В целом пробки в городе к 9:25 оценивались на 5 баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты, сильнее всего было затруднено движение на Большевистской в сторону «Речного вокзала», на проезде Энергетиков в направлении Димитровского моста, на участке Богдана Хмельницкого от улицы Дунаевского к Писемского, на проезде от Северного обхода к 1-му Мочищенскому шоссе.







Скорость потока на проблемном участке снизилась до 3 км/ч





На прошлой неделе заглохшие КАМАЗ и «Мазда» собрали длинную пробку на Ипподромской.

