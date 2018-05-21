Новосибирская самбистка взяла серебро на чемпионате Европы в Греции

Это второе серебро Ирины Громовой на чемпионате Европы — в 2010 году она стала второй, а в 2012 завоевала золото
Это второе серебро Ирины Громовой на чемпионате Европы — в 2010 году она стала второй, а в 2012 завоевала золото

32-летняя спортсменка из Новосибирска Ирина Громова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по самбо.


О результатах Громовой, а также о том, что российская сборная победила в общекомандном зачете на турнире в Афинах, сообщается на сайте Всероссийской федерации самбо.  


Сибирячка выступает в весе до 68 килограммов. Вчера, 20 мая, соперницей Ирины Громовой в финальном бою стала самбистка из Молдовы Наталия Будяну.


Всего сборная России взяла на чемпионате Европы по самбо 12 золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей.


Ирина Громова регулярно занимает места на пьедестале различных мировых соревнований. В конце апреля Ирина Громова стала серебряным призёром чемпионата Европы в другом единоборстве — в грэпплинге, а её напарница по команде Римма Ануфриева взяла золото на соревнованиях в Дагестане.

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