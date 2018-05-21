Мужчина попал под колёса «Газели» на проспекте Дзержинского
Ночью 21 мая 35-летний мужчина попал под «Газель» в Дзержинском районе Новосибирска — пострадавшего увезли в больницу с серьёзными травмами.
ДТП произошло в 1:25 возле дома
«Водитель — женщина 1966 года рождения — на автомобиле "Газель" двигалась по проспекту Дзержинского со стороны Ползунова в сторону Волочаевской и <...> совершила наезд на пешехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
По его данным, 35-летний мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу. После ДТП пострадавшего увезли в реанимацию с тупой травмой живота, разрывом внутренних органов и ушибами.
Сама водитель пояснила автоинспекторам, что ехала со скоростью 50 км/ч, когда из арки дома
По его словам, свою вину водитель не признаёт: она утверждает, что мужчину толкнули под «Газель». Теперь участников ДТП ждёт административное разбирательство, которое позволит выяснить точную причину случившегося.
Сутками ранее — в ночь на 20 мая — ДТП с пешеходом произошло на улице Станционной: переходившая дорогу молодая женщина погибла под колёсами «Жигулей».
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Владиславом Савченковым