Мужчина попал под колёса «Газели» на проспекте Дзержинского

После ДТП пешеход оказался в реанимации

Ночью 21 мая 35-летний мужчина попал под «Газель» в Дзержинском районе Новосибирска — пострадавшего увезли в больницу с серьёзными травмами.







ДТП произошло в 1:25 возле дома № 81 на проспекте Дзержинского недалеко от остановки «Ползунова».







«Водитель — женщина 1966 года рождения — на автомобиле "Газель" двигалась по проспекту Дзержинского со стороны Ползунова в сторону Волочаевской и <...> совершила наезд на пешехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.







По его данным, 35-летний мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу. После ДТП пострадавшего увезли в реанимацию с тупой травмой живота, разрывом внутренних органов и ушибами.







Сама водитель пояснила автоинспекторам, что ехала со скоростью 50 км/ч, когда из арки дома № 81 наперерез машине неожиданно выбежал мужчина и начал махать руками. Вслед за ним выскочили ещё двое. Между выбежавшими началась потасовка, водитель попыталась уехать с места происшествия, но один из мужчин попал под колёса. После этого водитель включила аварийную сигнализацию и вызвала полицейских, привёл позицию женщины Владислав Савченков.







По его словам, свою вину водитель не признаёт: она утверждает, что мужчину толкнули под «Газель». Теперь участников ДТП ждёт административное разбирательство, которое позволит выяснить точную причину случившегося.







Сутками ранее — в ночь на 20 мая — ДТП с пешеходом произошло на улице Станционной: переходившая дорогу молодая женщина погибла под колёсами «Жигулей».