Новосибирцам перестало хватать на хлеб с маслом

В Новосибирской области упала доступность бензина, сигарет и сливочного масла
В Новосибирской области упала доступность бензина, сигарет и сливочного масла

Доходы жителей Новосибирской области не успевают за ростом цен: горожанам стало сложнее купить хлеб, бензин и заплатить за коммунальные услуги.


К такому выводу пришли специалисты Новосибирскстата, проанализировав экономическую ситуацию в регионе в первом квартале 2018 года.


Из продуктов, например, стало сложнее купить картофель. Покупательная способность по нему снизилась на 19,2% по сравнению с январём – мартом 2017 года. Если среднестатистический новосибирец решит потратить весь свой месячный доход на картошку, то сможет купить только 888 кг. Также менее доступными за год стали репчатый лук (на 14%), белокочанная капуста (9,4%), яблоки (8,4%), сливочное масло (6,3%), говядина (5,7%), хлеб (5,4%), неразделанная мороженная рыба (3,8%), молоко (2%) и рис (0,8%).


При этом выросла доступность сахара. Подсчёты статистиков показывают, что среднедушевого дохода жителей Новосибирской области хватит на то, чтобы купить 566 кг сахара в месяц — это на 21,5% больше, чем в первом квартале 2017 года. Также доступнее стали пшеничная мука (12,5%), манная крупа (9,7%), куриные яйца (5,8%), подсолнечное масло (4,2%) и водка (2,4%).


Из непродовольственных товаров труднее стало купить, например, бензин. Подсчёты статистиков показывают, что среднедушевого дохода жителей Новосибирской области хватит на то, чтобы купить только 614 литров АИ-92 — это на 9,5% меньше, чем год назад. Не поспевали денежные доходы и за ценами на сигареты: покупательная способность по ним за год снизилась на 7%. Из одежды менее доступными стали, например, мужские костюмы-двойки (–7,6%), зимняя кожаная обувь для детей (–6,6%), женские демисезонные пальто (–4,7%). При этом стало проще купить цветные телевизоры (+6,4%) и двухкамерные холодильники (+1,5%).


Менее доступными стали местные телефонные звонки (–2,4%) и проезд в муниципальных автобусах (–2,2%). Также стало сложнее заплатить за квартиру: доступность жилищных услуг снизилась на 6,1%, а коммунальных услуг — на 5–6,3%.


Ранее власти Новосибирской области утвердили величину прожиточного минимума за первый квартал 2018 года: это в среднем 10 749 рублей.

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