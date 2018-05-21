В Новосибирске продали 2 роскошных «Майбаха»

Mercedes-Maybach
Mercedes-Maybach

В Новосибирске за 1 квартал 2018 года в сегменте «люкс» было продано два автомобиля Mercedes-Maybach S-Klasse, сообщает аналитическое агенство «Автостат». Всего же в стране реализован 201 такой автомобиль — показатели Maybach улучшились на 31,4% по сравнению с 1 кварталом 2017 года. 


«Порядка 80% проданных экземпляров этой модели пришлось на Москву и Подмосковье (158 шт.). Жители Санкт-Петербурга приобрели 16 таких машин. В Кемеровской области было реализовано 4 Mercedes-Maybach S-Klasse. По две машины купили в Новосибирской, Челябинской, Брянской и Ростовской областях», — уточняет агенство. 


На Maybach приходится более 60% всех продаж автомобилей в сегменте «люкс» в России. Автомобиль конкурирует с такими марками, как Bentley, Rolls-Royce, Maserati. Минимальная цена Maybach составляет 8 700 000 рублей (3-литровый мотор V6 мощностью 270 л.с., полный привод), максимальная — 14 300 000 рублей (6-литровый V12 мощностью 630 л.с.). 


В Новосибирске, напомним, автомобили Mercedes, в том числе и Maybach, представляет один дилер — компания «СТС автомобили». 


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