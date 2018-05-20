Российская команда победила в международном турнире по волейболу
Вчера в Новосибирске завершился международный турнир по волейболу Кубок Наций, проходивший в формате МИКСТ 4+2.
В финале встретились команды из России и Японии. Россияне победили со счётом 3:1 (25:18, 19:25, 25:20, 25:19). В матче за 3-е место боролись команды Казахстана и Кыргызстана. Сборная Казахстана стала обладателем бронзовых медалей первенства.
В этом году в борьбе за кубок приняли участие 8 команд: из России, Польши, Франции, Казахстана, Киргизии, Австралии, Японии и Новосибирской области. В следующем году организаторы турнира планируют пригласить уже 16 команд.
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Валерий Иванов
Фото с сайта myvolley.ru