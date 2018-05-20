Российская команда победила в международном турнире по волейболу

В этом году в борьбе за кубок приняли участие 8 команд : из России, Польши, Франции, Казахстана, Киргизии, Австралии, Японии и Новосибирской области. В следующем году организаторы турнира планируют пригласить уже 16 команд.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.



Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.



Валерий Иванов

Фото с сайта myvolley.ru

