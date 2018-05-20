Погода в Новосибирске: в начале недели станет теплее и дождливее

Синоптики обещают дожди на всю неделю

В ближайшие дни синоптики обещают потепление и дожди с грозами.







Максимальной температура воздуха будет в начале предстоящей недели – в понедельник воздух прогреется до +18 градусов. Затем опять начнется снижение температуры и минимума по прогнозам метеорологов она достигнет к концу недели, когда днём воздух прогреется лишь до +6 градусов.







Синоптики обещают дожди на всю неделю, а к её середине в Новосибирске ожидаются грозы. Такой же погода будет до конца месяца, а заметного потепления по прогнозам специалистов, сибирякам стоит ждать только во второй декаде июня.







Недавно НГС сообщал о сильном снегопаде, прошедшем в Новосибирске.

