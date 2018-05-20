Ослепленная солнцем: из-за него сибирячка не увидела красный сигнал светофора и устроила ДТП

Яркое солнце ослепило девушку-водителя
Яркое солнце ослепило девушку-водителя

Сегодня днём на перекрёстке улиц Станиславского и Степной произошло столкновение автомобилей Honda Fit и Honda Elysion, в результате которого одна из машин снесла дорожные знаки и вылетела на островок безопасности.


Honda Fit ехал по улице Станиславского со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону площади Станиславского. На перекрёсток с улицей Степная автомобиль выехал на красный сигнал светофора, так как, по словам девушки, её ослепил яркий свет солнца. 


Honda Elysion отбросило на дорожные знаки
Honda Elysion отбросило на дорожные знаки


На перекрёстке поизошло столкновение с автомобилем Honda Elysion, который в результате удара отбросило на дорожные знаки и, затем, на островок безопасности. Вину в ДТП девушка из Honda Fit признала, в результате аварии никто не пострадал.


Сегодня утром НГС писал о ДТП со смертельным исходом: девушка попала под машину, когда переходила дорогу в неположенном месте.

Прочтений: 5448
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено