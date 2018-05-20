«Никакой провокации»: новосибирец нарядился Смертью и пришёл на набережную

Акцию устроили, чтобы привлечь внимание к теме смерти людей с ВИЧ

Вечером 20 мая на набережной Оби прошла акция памяти погибших новосибирцев с ВИЧ — активисты принесли с собой манекены-«трупы» и красные шары.







Акция памяти погибших с ВИЧ началась на набережной рядом с парком «Городское начало» сегодня около 18:30. Активисты из пациентского сообщества новосибирцев с положительным ВИЧ-статусом раздавали прохожим, правильно отвечающим на вопросы, как передаётся ВИЧ, красные шары и презервативы.







Один из участников нарядился в костюм Смерти с косой, у его ног лежали четыре манекена с именами, на которых надели чёрные мешки.











Активисты спрашивали у прохожих, как передаётся ВИЧ





«Это имена реально умерших людей… В силу определённых обстоятельств или причин умерли. Возможно, из-за того, что лечение не предоставлялось или определённой информированности не было. Наша задача — просто чтобы люди обратили внимание, потому что проблемы есть, проблем много, люди умирают каждый день от этого заболевания. У нас всё нас мирно, никакой провокации и пропаганды», — рассказал корреспонденту НГС один из участников акции Иван Еремеев.







Тем, кто ответил правильно, вручали шарики и презервативы





Активисты также подчеркнули, что многие новосибирцы с ВИЧ погибли из-за того, что не принимали препараты или не соблюдали схему лечения.







Акция длилась около часа





Весь май на людных площадках Новосибирска и НСО проходят мероприятия, приуроченные ко всемирному Дню памяти умерших от СПИДа 20 мая, — на улицах города работают тест-мобили.







Ранее врачи рассказали, что в Новосибирской области показатель смертности пациентов с ВИЧ и СПИД превышает общероссийский показатель в 2,5 раза.

