«Никакой провокации»: новосибирец нарядился Смертью и пришёл на набережную
Вечером 20 мая на набережной Оби прошла акция памяти погибших новосибирцев с ВИЧ — активисты принесли с собой манекены-«трупы» и красные шары.
Акция памяти погибших с ВИЧ началась на набережной рядом с парком «Городское начало» сегодня около 18:30. Активисты из пациентского сообщества новосибирцев с положительным ВИЧ-статусом раздавали прохожим, правильно отвечающим на вопросы, как передаётся ВИЧ, красные шары и презервативы.
Один из участников нарядился в костюм Смерти с косой, у его ног лежали четыре манекена с именами, на которых надели чёрные мешки.
«Это имена реально умерших людей… В силу определённых обстоятельств или причин умерли. Возможно, из-за того, что лечение не предоставлялось или определённой информированности не было. Наша задача — просто чтобы люди обратили внимание, потому что проблемы есть, проблем много, люди умирают каждый день от этого заболевания. У нас всё нас мирно, никакой провокации и пропаганды», — рассказал корреспонденту НГС один из участников акции Иван Еремеев.
Активисты также подчеркнули, что многие новосибирцы с ВИЧ погибли из-за того, что не принимали препараты или не соблюдали схему лечения.
Весь май на людных площадках Новосибирска и НСО проходят мероприятия, приуроченные ко всемирному Дню памяти умерших от СПИДа 20 мая, — на улицах города работают тест-мобили.
Ранее врачи рассказали, что в Новосибирской области показатель смертности пациентов с ВИЧ и СПИД превышает общероссийский показатель в 2,5 раза.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Мария Морсина
Фото автора