В Новосибирске пропала 15-летняя девочка

Приметы: нормального телосложения, рост около 160 см, кудрявые тёмные волосы до плеч.
Приметы: нормального телосложения, рост около 160 см, кудрявые тёмные волосы до плеч.

Вчера, 19 мая, Бобылева Соня пошла гулять с друзьями, но домой после прогулки не вернулась.


Друзья сообщили, что проводили её до гаражей, находящихся возле городской больницы №3. Это произошло около 20:00. Девочка сказала друзьям и матери по телефону, что идет домой, но там так и не появилась. На связь больше не выходила, а ее телефон, по словам матери недоступен и до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.


Приметы: нормального телосложения, рост около 160 см, кудрявые тёмные волосы до плеч.


Была одета: чёрная короткая куртка, серая вязаная кофта, чёрные джинсы, чёрные кроссовки с белой подошвой.


Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить по телефонам полиции: 8-923-705-02-02 (оперативный сотрудник), 232-19-61, 232-20-02 (дежурная часть) или на номер ПСО "Маяк" 8-951-393-0911.

Прочтений: 3695
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено