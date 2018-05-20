В Новосибирске пропала 15-летняя девочка

Приметы: нормального телосложения, рост около 160 см, кудрявые тёмные волосы до плеч.

Вчера, 19 мая, Бобылева Соня пошла гулять с друзьями, но домой после прогулки не вернулась.







Друзья сообщили, что проводили её до гаражей, находящихся возле городской больницы №3. Это произошло около 20:00. Девочка сказала друзьям и матери по телефону, что идет домой, но там так и не появилась. На связь больше не выходила, а ее телефон, по словам матери недоступен и до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.





Приметы: нормального телосложения, рост около 160 см, кудрявые тёмные волосы до плеч.







Была одета: чёрная короткая куртка, серая вязаная кофта, чёрные джинсы, чёрные кроссовки с белой подошвой.







Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить по телефонам полиции: 8-923-705-02-02 (оперативный сотрудник), 232-19-61, 232-20-02 (дежурная часть) или на номер ПСО "Маяк" 8-951-393-0911.

