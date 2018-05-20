Девушки из Новосибирска выиграли чемпионат России по вертолетному спорту

Экипаж из Новосибирска занял первое место на соревнованиях по вертолетному спорту, которые закончились сегодня в Тульской области.











Победителем 53-го чемпионата России по вертолётному спорту стал экипаж из Новосибирска в составе Ирины Диденко и Светланы Гумбатовой.







Соревнования проходили на аэродроме Конаково в Тверской области с 16 по 20 мая, в них приняли участие 20 экипажей из Польши, Беларуси, Украины и России. Состязания проводятся по нескольким дисциплинам: «вертолётный слалом», «навигация», «полёт на точность» и т. д.







В прошлом году Ирина Диденко и Светлана Гумбатова также были в числе призёров, однако заняли третье место.Теперь новосибирские пилоты смогут принять участие в мировом первенстве.





Ирина Диденко и Светлана Гумбатова — пилоты гражданской авиации. А новосибирские военные летчики в прошлом месяце прошли курс лётной подготовки в горах Алтая.