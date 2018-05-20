В Новосибирске заработала сеть квасных киосков в форме гигантских бочек

Сегодня начали работать точки сети «Сибирский квас», появившиеся на городских улицах еще в начале мая.


Огромные бочки появились в людных местах по всему городу
Огромные бочки появились в людных местах по всему городу


Особенность «Сибирского кваса» в том, что его киоски выполнены в виде огромных деревянных бочек. Как рассказали в одном из этих павильонов корреспонденту НГС, сейчас в городе установлено уже как минимум 12 таких киосков — они расположились в людных местах в разных районах города.


Внутри «бочки» размещено обычное оборудование для розлива газированных напитков
Внутри «бочки» размещено обычное оборудование для розлива газированных напитков


Пока в киосках продается только два вида напитков: квас и лимонад. Цена обоих начинается с 15 рублей за маленький стакан (0,2 литра). «Сибирский квас» торгует напитками Бочкаревского пивоваренного завода (Алтайский край).


Желание привлечь внимание к своему продукту нередко заставляет предпринимателей использовать торговые точки необычной формы и непривычное оборудование. Так в 2016 году семейная пара превратила морской контейнер в павильон уличной еды. А в прошлом году предприниматель, торгующий напитками, закупил для них уменьшенные копии традиционных уличных железных бочек.

Прочтений: 2571
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено