В Новосибирске заработала сеть квасных киосков в форме гигантских бочек

Сегодня начали работать точки сети «Сибирский квас», появившиеся на городских улицах еще в начале мая.





Огромные бочки появились в людных местах по всему городу





Особенность «Сибирского кваса» в том, что его киоски выполнены в виде огромных деревянных бочек. Как рассказали в одном из этих павильонов корреспонденту НГС, сейчас в городе установлено уже как минимум 12 таких киосков — они расположились в людных местах в разных районах города.







Внутри «бочки» размещено обычное оборудование для розлива газированных напитков





Пока в киосках продается только два вида напитков: квас и лимонад. Цена обоих начинается с 15 рублей за маленький стакан (0,2 литра). «Сибирский квас» торгует напитками Бочкаревского пивоваренного завода (Алтайский край).







Желание привлечь внимание к своему продукту нередко заставляет предпринимателей использовать торговые точки необычной формы и непривычное оборудование. Так в 2016 году семейная пара превратила морской контейнер в павильон уличной еды. А в прошлом году предприниматель, торгующий напитками, закупил для них уменьшенные копии традиционных уличных железных бочек.