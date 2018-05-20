В Новосибирске заработала сеть квасных киосков в форме гигантских бочек
Сегодня начали работать точки сети «Сибирский квас», появившиеся на городских улицах еще в начале мая.
Особенность «Сибирского кваса» в том, что его киоски выполнены в виде огромных деревянных бочек. Как рассказали в одном из этих павильонов корреспонденту НГС, сейчас в городе установлено уже как минимум 12 таких киосков — они расположились в людных местах в разных районах города.
Пока в киосках продается только два вида напитков: квас и лимонад. Цена обоих начинается с 15 рублей за маленький стакан (0,2 литра). «Сибирский квас» торгует напитками Бочкаревского пивоваренного завода (Алтайский край).
Желание привлечь внимание к своему продукту нередко заставляет предпринимателей использовать торговые точки необычной формы и непривычное оборудование. Так в 2016 году семейная пара превратила морской контейнер в павильон уличной еды. А в прошлом году предприниматель, торгующий напитками, закупил для них уменьшенные копии традиционных уличных железных бочек.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Стас Соколов
Фото автора