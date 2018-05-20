По улицам Новосибирска пробежали 3 тысячи женщин и мужчин

Новосибирские любители бега приняли участие во втором Всероссийском фестивале «ЗаБег». НГС предлагает посмотреть на самых красивых участниц и участников соревнований.











В Новосибирске проходят соревнования по бегу, в которых принимают участие больше 3 тысяч человек. Фестиваль «ЗаБег» проводится одновременно в 15 городах России. Причём участники стартуют синхронно, вне зависимости от часовых поясов.











Бегуны могли выбрать одну из четырёх дистанций: 21,1 км, 10 км, 5 км или 2 км (для самых маленьких спортсменов).









Участие в забегах платное. Так, взнос для тех, кто хотел пробежать полумарафон, в этом году составлял 1400 рублей (для меньших дистанций сумма тоже меньше).











По словам организаторов, главные цели полумарафона — это популяризация здорового образа жизни и спорта.











Забег проходил по улице Кирова и Октябрьской магистрали (на участке от улицы Восход до улицы Серебренниковской).











Все участники «ЗаБега» получат памятные медали с символикой конкретного города (в Новосибирске на медали изображен театр оперы и балета).











По словам организаторов, в этом году в забегах приняли участие вдвое больше людей, чем в прошлом, когда фестиваль проводился в первый раз.











Подведение итогов и награждение победителей начнется в 16:30.











В Новосибирске всё больше любителей бега. Некоторые из них готовы отправиться на соревнования за тысячи километров — так, в апреле двое новосибирцев приняли участие в международном забеге по пустыне Marathon Des Sables в Марокко.