Верующие прошли по Новосибирску крестным ходом и приняли участие в торжественном митинге

Традиционный Крестный ход, посвященный дням славянской письменности и культуры, прошел по Красному проспекту. Движение по основной городской магистрали на это время было перекрыто.


У часовни Святого Николая состоялся молебен
У часовни Святого Николая состоялся молебен


Крестный ход, в котором приняли участие священнослужители, учащиеся православных гимназий и представители общественных организаций, прошёл от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского.


В шествии приняли участие несколько тысяч человек
В шествии приняли участие несколько тысяч человек


У здания часовни во имя Святого Николая Чудотворца процессия остановилась для торжественного богослужения и митинга, на котором выступили исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


С короткими речами выступили и.о. губернатора и мэр Новосибирска
С короткими речами выступили и.о. губернатора и мэр Новосибирска


В шествии приняли участие несколько тысяч человек. Значительную часть их составляли члены религиозных и общественных организаций. 


В мероприятии приняли участие представители религиозных и общественных организаций
В мероприятии приняли участие представители религиозных и общественных организаций


В этом году День славянской письменности и культуры будет праздноваться 24 мая. Первоначально этот праздник имел исключительно религиозный характер (День святых Кирилла и Мефодия), однако в последние годы в нем принимают активное участие не только представители духовенства. 


Движение по ходу шествия было перекрыто 
Движение по ходу шествия было перекрыто 


Чтобы не создавать больших проблем движению, шествия, посвященные этой дате, проводятся загодя, в ближайшее воскресенье. Так, в прошлом году соответствующий крестный ход прошел по Красному проспекту 21 мая. 

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