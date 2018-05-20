Верующие прошли по Новосибирску крестным ходом и приняли участие в торжественном митинге

Традиционный Крестный ход, посвященный дням славянской письменности и культуры, прошел по Красному проспекту. Движение по основной городской магистрали на это время было перекрыто.







У часовни Святого Николая состоялся молебен





Крестный ход, в котором приняли участие священнослужители, учащиеся православных гимназий и представители общественных организаций, прошёл от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского.







В шествии приняли участие несколько тысяч человек





У здания часовни во имя Святого Николая Чудотворца процессия остановилась для торжественного богослужения и митинга, на котором выступили исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.







С короткими речами выступили и.о. губернатора и мэр Новосибирска





В шествии приняли участие несколько тысяч человек. Значительную часть их составляли члены религиозных и общественных организаций.







В мероприятии приняли участие представители религиозных и общественных организаций





В этом году День славянской письменности и культуры будет праздноваться 24 мая. Первоначально этот праздник имел исключительно религиозный характер (День святых Кирилла и Мефодия), однако в последние годы в нем принимают активное участие не только представители духовенства.





Движение по ходу шествия было перекрыто





Чтобы не создавать больших проблем движению, шествия, посвященные этой дате, проводятся загодя, в ближайшее воскресенье. Так, в прошлом году соответствующий крестный ход прошел по Красному проспекту 21 мая.