Мужчина забрал забытые в банкомате деньги и попал под уголовное дело
Полиция нашла человека, который забрал забытые в банкомате деньги. Теперь против него возбуждено уголовное дело за кражу.
16 мая жительница Советского района Новосибирска захотела снять со своего счета в банкомате 6 тысяч рублей, однако не стала забирать купюры сразу. Вернувшись к банкомату, она не обнаружила там денег и обратилась в полицию.
Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения и выяснили, что стоявший рядом мужчина, заметив купюры, быстро забрал их и скрылся.
Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался 45-летний житель Искитимского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Сейчас с него взята подписка о невыезде.
Это преступление житель Искитимского района совершил, скорее всего, экспромтом. А вот в январе этого года житель Новосибирска смог похитить из банкомата 360 тысяч рублей при помощи флешки со специальной вредоносной программой.
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Стас Соколов
Фото автора