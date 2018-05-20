Вылет самолета в Анапу задержали из-за пьяного пассажира

Вылет рейса компании S7 номер 3321 в Анапу был задержан из-за проблем с пассажиром.







Самолет в Анапу задержали из-за проблем с пассажиром





Как сообщила в редакцию читательница НГС (представилась как Алёна), уже во время посадки в салон вошли сотрудники полиции и попытались вывести пассажира, который, предположительно, был нетрезв. При этом, как подчеркивает Алёна, пассажир «не дебоширил». После того как им это удалось, самолет простоял еще не меньше 20 минут, в течение которых сотрудники полиции возвращались в салон, сообщила Алёна.











В аэропорту Толмачёво подтвердили факт задержки рейса более чем на 20 минут.







Сегодняшний инцидент обошелся без эксцессов, но так бывает не всегда. 16 марта Обской городской суд на трое суток арестовал мужчину, который ночью устроил дебош после посадки на борт чартерного рейса Новосибирск — Пхукет.

