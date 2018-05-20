В «Сан Сити» открылся магазин молодежной марки одежды, которая в прошлом году стала банкротом

Магазин бренда «Kira Plastinina и Я» заработал в минувшую субботу в торгово-развлекательном комплексе «Сан Сити». Ранее сеть Kira Plastinina закрыла все магазины в Новосибирске из-за финансовых проблем.


Магазин расположился на первом этаже «Сан Сити»
Магазин расположился на первом этаже «Сан Сити»


В «Сан Сити» новый магазин разместился на первом этаже. Как рассказали в руководстве новосибирского филиала марки, марка «Kira Plastinina и Я», так же как и прежде, ориентирована на молодых женщин. Самый крупный размер вещей в магазине — 46. Платья в новосибирском магазине стоят примерно 4–5 тысяч рублей.


Бренд по-прежнему ориентирован на молодежь
Бренд по-прежнему ориентирован на молодежь


Бренд одежды «Кира Пластинина» был создан в 2007 году, дизайнером марки стала 14-летняя дочь одного из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Сергея Пластинина. В момент наибольшего развития сеть насчитывала около 300 магазинов Kira Plastinina в семи странах.


Платья в магазине «Кира Пластинина» стоят в среднем 4–5 тысяч рублей
Платья в магазине «Кира Пластинина» стоят в среднем 4–5 тысяч рублей


Однако, в 2014 году повзрослевшая Кира Пластинина вышла замуж и уехала жить в США, а созданная её отцом компания начала испытывать финансовые проблемы. Уже в конце 2015 года в сети оставалось 188 магазинов, а в ноябре 2016 года решением арбитражного суда в компании «Кира Пластинина Стиль» было введено внешнее наблюдение. Через год она была объявлена банкротом.


Фотографии Киры Пластининой по-прежнему украшают стены магазина, названного её именем
Фотографии Киры Пластининой по-прежнему украшают стены магазина, названного её именем


В начале этого года появилась информация о том, что бывший гендиректор сети Kira Plastinina намерен перезапустить этот бренд, но уже без участия самой Киры Пластининой.


Как сообщили в администрации новосибирского филиала марки, магазин в «Сан Сити» будет не единственным в Новосибирске. Через неделю еще один бутик должен заработать в торговом центре «Галерея Новосибирск». 


«Kira Plastinina и Я» работает в среднеценовом сегменте, покупать одежду в таких магазинах могут себе позволить не все. Те, кто не готов платить за платье 5 тысяч рублей, могут поискать одежду в бурно развивающихся сейчас магазинах-дискаунтерах.

Прочтений: 5748
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (33)33
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено