В «Сан Сити» открылся магазин молодежной марки одежды, которая в прошлом году стала банкротом

Магазин бренда «Kira Plastinina и Я» заработал в минувшую субботу в торгово-развлекательном комплексе «Сан Сити». Ранее сеть Kira Plastinina закрыла все магазины в Новосибирске из-за финансовых проблем.





Магазин расположился на первом этаже «Сан Сити»





В «Сан Сити» новый магазин разместился на первом этаже. Как рассказали в руководстве новосибирского филиала марки, марка «Kira Plastinina и Я», так же как и прежде, ориентирована на молодых женщин. Самый крупный размер вещей в магазине — 46. Платья в новосибирском магазине стоят примерно 4–5 тысяч рублей.





Бренд по-прежнему ориентирован на молодежь





Бренд одежды «Кира Пластинина» был создан в 2007 году, дизайнером марки стала 14-летняя дочь одного из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Сергея Пластинина. В момент наибольшего развития сеть насчитывала около 300 магазинов Kira Plastinina в семи странах.







Платья в магазине «Кира Пластинина» стоят в среднем 4–5 тысяч рублей





Однако, в 2014 году повзрослевшая Кира Пластинина вышла замуж и уехала жить в США, а созданная её отцом компания начала испытывать финансовые проблемы. Уже в конце 2015 года в сети оставалось 188 магазинов, а в ноябре 2016 года решением арбитражного суда в компании «Кира Пластинина Стиль» было введено внешнее наблюдение. Через год она была объявлена банкротом.







Фотографии Киры Пластининой по-прежнему украшают стены магазина, названного её именем





В начале этого года появилась информация о том, что бывший гендиректор сети Kira Plastinina намерен перезапустить этот бренд, но уже без участия самой Киры Пластининой.







Как сообщили в администрации новосибирского филиала марки, магазин в «Сан Сити» будет не единственным в Новосибирске. Через неделю еще один бутик должен заработать в торговом центре «Галерея Новосибирск».





«Kira Plastinina и Я» работает в среднеценовом сегменте, покупать одежду в таких магазинах могут себе позволить не все. Те, кто не готов платить за платье 5 тысяч рублей, могут поискать одежду в бурно развивающихся сейчас магазинах-дискаунтерах.