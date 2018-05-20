Девушка погибла под колесами «Жигулей» на Станционной

ДТП со смертельным исходом произошло вчера вечером на улице Станционная. Молодая женщина попала под машину, когда переходила дорогу в неположенном месте.




Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, трагедия произошла 19 мая около 23:00 на улице Станционная в районе завода Медпрепаратов (около АЗС). Это уже довольно безлюдное место – рядом нет ни офисов, ни жилых домов.


Место, где произошла трагедия
Место, где произошла трагедия



Автомобиль «Жигули» двигался по направлению из города, за рулем был мужчина 1961 года рождения. Внезапно на проезжей части оказалась женщина и водитель не сумел избежать столкновения. В результате, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте.


Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность погибшей. По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в ГУ МВД.


Темнота ещё больше увеличивает риск попасть под колеса для пешехода, который решил перейти улицу в неположенном месте. Так 19 марта в Новосибирске переходивший дорогу 15-летний подросток попал под машину на Западном жилмассиве.

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