Девушка погибла под колесами «Жигулей» на Станционной
ДТП со смертельным исходом произошло вчера вечером на улице Станционная. Молодая женщина попала под машину, когда переходила дорогу в неположенном месте.
Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, трагедия произошла 19 мая около 23:00 на улице Станционная в районе завода Медпрепаратов (около АЗС). Это уже довольно безлюдное место – рядом нет ни офисов, ни жилых домов.
Автомобиль «Жигули» двигался по направлению из города, за рулем был мужчина 1961 года рождения. Внезапно на проезжей части оказалась женщина и водитель не сумел избежать столкновения. В результате, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность погибшей. По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в ГУ МВД.
Темнота ещё больше увеличивает риск попасть под колеса для пешехода, который решил перейти улицу в неположенном месте. Так 19 марта в Новосибирске переходивший дорогу 15-летний подросток попал под машину на Западном жилмассиве.
Стас Соколов
Фото: автора (1), google.ru/maps/ (2)