Десятки новосибирцев пробежали наперегонки по майскому снегу

Покататься на горнолыжке уже нельзя, зато бегать можно всегда
Покататься на горнолыжке уже нельзя, зато бегать можно всегда

19 мая более 70 новосибирцев приняли участие в благотворительном забеге Koltsovo Trail, который прошёл в «Парке Кольцово».


Бегуны преодолели дистанцию длиной восемь километров. Накануне забега выпал снег глубиной 10 сантиметров, но участники только обрадовались такой погоде.


«Погода замечательная была — какая и должна быть на трейле, чтобы все прочувствовали. Зато было мягко бежать за счёт снега. Мы не удивились ничему, но соревнования не принято отменять. Трасса была интересна тем, что у неё были подъёмы на горнолыжный склон. Ну и живописный парк, ‘‘Тропа здоровья’’», — рассказал корреспонденту НГС директор благотворительного фонда «Спорту место» Владислав Иванов.


В забеге приняли участие более 70 бегунов
В забеге приняли участие более 70 бегунов


Иванов отметил, что средства, вырученные от стартовых взносов участников, будут направлены в благотворительный фонд «Спорту место» на занятия с детьми-инвалидами.


За одну ночь «Парк Кольцово» превратился в зимний лес
За одну ночь «Парк Кольцово» превратился в зимний лес


Среди женщин в своих возрастных категориях победили Анастасия Тришкина, Елена Рухляда, Марина Иванова и Галина Денисова.


Лучшими среди мужчин стали Юрий Лиманский, Руслан Ашыралыев, Дмитрий Сидько, Евгений Лапин и Анатолий Булычов.


Кроме взрослых в забеге участвовали и дети — они пробежали 1,1 километра. Самому маленькому участнику Светославу Фокину три года. Вместе с пятилетним братом Иваном они бежали в сопровождении мамы-спортсменки Елены Рухляды. Они и выиграли семейный зачёт.


В то время, как одни новосибирцы участвовали в беговых соревнованиях, другие лепили снеговиков из свежевыпавшего майского снега.


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