Десятки новосибирцев пробежали наперегонки по майскому снегу
19 мая более 70 новосибирцев приняли участие в благотворительном забеге Koltsovo Trail, который прошёл в «Парке Кольцово».
Бегуны преодолели дистанцию длиной восемь километров. Накануне забега выпал снег глубиной 10 сантиметров, но участники только обрадовались такой погоде.
«Погода замечательная была — какая и должна быть на трейле, чтобы все прочувствовали. Зато было мягко бежать за счёт снега. Мы не удивились ничему, но соревнования не принято отменять. Трасса была интересна тем, что у неё были подъёмы на горнолыжный склон. Ну и живописный парк, ‘‘Тропа здоровья’’», — рассказал корреспонденту НГС директор благотворительного фонда «Спорту место» Владислав Иванов.
Иванов отметил, что средства, вырученные от стартовых взносов участников, будут направлены в благотворительный фонд «Спорту место» на занятия с детьми-инвалидами.
Среди женщин в своих возрастных категориях победили Анастасия Тришкина, Елена Рухляда, Марина Иванова и Галина Денисова.
Лучшими среди мужчин стали Юрий Лиманский, Руслан Ашыралыев, Дмитрий Сидько, Евгений Лапин и Анатолий Булычов.
Кроме взрослых в забеге участвовали и дети — они пробежали 1,1 километра. Самому маленькому участнику Светославу Фокину три года. Вместе с пятилетним братом Иваном они бежали в сопровождении мамы-спортсменки Елены Рухляды. Они и выиграли семейный зачёт.
В то время, как одни новосибирцы участвовали в беговых соревнованиях, другие лепили снеговиков из свежевыпавшего майского снега.
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Алёна Мартынова
Фото Полины Бердниковой