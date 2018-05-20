На площади Ленина открылась кофейня, где варят капучино с беконом, а в бургер втыкают шприц

Кофейня RED29 начала работать вчера вечером в здании Облпотребсоюза (Красный проспект, 29), где заняла место закрывшейся ранее «Планеты суши».







Кафе оформлено в стиле лофт





Заведение имеет два уровня. На первом расположена барная стойка, где нужно самостоятельно делать заказ и несколько столиков. Основная часть посадочных мест вынесена на второй этаж. Помещение оформлено в стиле лофт (крашеный бетон, металл, дерево), по всему залу размещены электрические розетки.







По всему залу можно найти многочисленные розетки, а на большом соле наверху их сразу три пары









На первом этаже стоит проигрыватель для виниловых пластинок, на который каждый посетитель может поставить понравившийся диск.







В кофейне говорят, что верхний зал постепенно будет заполняться интересными предметами, которые будут приносить посетители









В кафе есть место, где можно помыть руки, но пока нет туалета. Однако сотрудники предлагают воспользоваться туалетом соседнего ресторана «Иль Патио» куда из кофейни можно попасть напрямую.







Капучино с беконом и перцем чили за 210 рублей





Цены на кофе начинаются со 100 рублей (эспрессо, американо), альтернативные способы заваривания (кемекс, аэропресс и т.д.) стоят 150 рублей, раф-кофе с добавками – от 160 рублей. Из необычных кофейных напитков можно отметить капучино с перцем чили и пластинкой жареного бекона (210 рублей).







Перечный бургер со шприцем в который закачан острый соус за 280 рублей









Из еды в меню пара салатов (от 120 рублей), сэндвичи (от 150 рублей) и бургеры (280 рублей). Один из видов бургеров (перечный) подается с одноразовым шприцом, который наполнен острым соусом и воткнут в булку сверху так, чтобы посетитель мог сам регулировать остроту своего блюда.







Вино и пиво в заведении продают только маленькими бутолочками









В кофейне продается также бутилированное пиво и вино (в том числе игристое). Цены начинаются от 350 рублей за бутылочку объемом 0,33 мл.







На первом этаже кофейни





По данным системы «Контур.Фокус», основным владельцем компании ООО «ПС Новосибирск 1», которая управляет заведением, является Татьяна Кох, она же указана в качестве руководителя компании, которая управляет новосибирскими заведениями корпорации «Росинтер» (сети «Иль Патио», «Планета Суши», «Шикари»).











Из новосибирских заведений по стилистике Red29 ближе всего к кофейне «Креп де кофе» ресторатора Владимира Бурковского. Там, правда, упор делается на блины и нет алкоголя. Послушать виниловые пластинки за чашкой кофе в центре можно так же в кофейне Pitchii Coffee and Waffles на улице Ленина.



