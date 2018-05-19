Новосибирцы выстроились в очередь в музеи (обновляется)

В Краеведческом музее пришлось сделать перерыв из-за большого наплыва посетителей
В Краеведческом музее пришлось сделать перерыв из-за большого наплыва посетителей

В Новосибирске стартовала всероссийская акция «Ночь музеев». Сегодня для новосибирцев открыто более 50 площадок: музеев, галерей, лофтов, университетов и библиотек. 


По наблюдениям корреспондента НГС, больше всего пользуется спросом краеведческий музей. У входа в него выстроилась большая очередь посетителей. Музей переполнен настолько, что с 20:00 до 20:30 сотрудники были вынуждены сделать технический перерыв.


Очередь возле краеведческого музея растянулась на десятки метров
Очередь возле краеведческого музея растянулась на десятки метров


В краеведческий музей с начала акции прошло более трёх тысяч человек. Как пояснили корреспонденту НГС работники музея, это не предел, самый пик в музее ожидается к 22:00.


В краеведческом музее из-за большого скопления людей жарко и душно
В краеведческом музее из-за большого скопления людей жарко и душно


В группы на экскурсии по музею набирают по 20-25 человек
В группы на экскурсии по музею набирают по 20-25 человек


Интересная программа в Музее СССР — там посетителей посвящают в пионеры, водят экскурсии и рассказывают о предметах времён войны. Сейчас в музее много людей с детьми. Примечательно, что все экспонаты можно потрогать руками.


Кто не успел в своё время стать пионером, сегодня может это исправить
Кто не успел в своё время стать пионером, сегодня может это исправить


Дети радуются, что экспонаты в Музее СССР можно трогать руками
Дети радуются, что экспонаты в Музее СССР можно трогать руками


В Музее СССР многие предаются ностальгии по былым временам
В Музее СССР многие предаются ностальгии по былым временам


А в Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» билеты сегодня всего по 250 рублей. Несмотря на это, в «Дельфинии» нет такого ажиотажа, как в краеведческом музее. 


Посетители ходят по залам с аквариумами и пребывают в восторге, когда морские обитатели проплывают рядом со стеклом.


Кажется, что можно дотронуться до животного рукой
Кажется, что можно дотронуться до животного рукой


На набережной Оби тем временем тоже царит оживление, несмотря на прохладную погоду — температура воздуха достигает +2 градуса. По подсчётам фотокорреспондента НГС, на набережной собралось порядка 200 горожан.


Два десятка новосибирцев вместо тёплых музеев предпочли свежий воздух на набережной
Два десятка новосибирцев вместо тёплых музеев предпочли свежий воздух на набережной


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл небольшую экскурсию по набережной, в которой приняло участие около 30 человек.


Анатолий Локоть лично провёл экскурсию для горожан
Анатолий Локоть лично провёл экскурсию для горожан


В парке «Городское начало» выставлена ретротехника и служебные автомобили полиции и милиции. Новосибирцы охотно фотографируются рядом с раритетами.


Выставка техники посвящена 300-летию России
Выставка техники посвящена 300-летию России


Кстати, сегодня в связи с «Ночью музеев» новосибирский метрополитен продлил свою работу на час и закроется в 1:00.

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