Новосибирцы выстроились в очередь в музеи (обновляется)

В Краеведческом музее пришлось сделать перерыв из-за большого наплыва посетителей

В Новосибирске стартовала всероссийская акция «Ночь музеев». Сегодня для новосибирцев открыто более 50 площадок: музеев, галерей, лофтов, университетов и библиотек.



По наблюдениям корреспондента НГС, больше всего пользуется спросом краеведческий музей. У входа в него выстроилась большая очередь посетителей. Музей переполнен настолько, что с 20:00 до 20:30 сотрудники были вынуждены сделать технический перерыв.





Очередь возле краеведческого музея растянулась на десятки метров





В краеведческий музей с начала акции прошло более трёх тысяч человек. Как пояснили корреспонденту НГС работники музея, это не предел, самый пик в музее ожидается к 22:00.





В краеведческом музее из-за большого скопления людей жарко и душно





В группы на экскурсии по музею набирают по 20-25 человек





Интересная программа в Музее СССР — там посетителей посвящают в пионеры, водят экскурсии и рассказывают о предметах времён войны. Сейчас в музее много людей с детьми. Примечательно, что все экспонаты можно потрогать руками.





Кто не успел в своё время стать пионером, сегодня может это исправить





Дети радуются, что экспонаты в Музее СССР можно трогать руками





В Музее СССР многие предаются ностальгии по былым временам





А в Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» билеты сегодня всего по 250 рублей. Несмотря на это, в «Дельфинии» нет такого ажиотажа, как в краеведческом музее.





Посетители ходят по залам с аквариумами и пребывают в восторге, когда морские обитатели проплывают рядом со стеклом.







Кажется, что можно дотронуться до животного рукой





На набережной Оби тем временем тоже царит оживление, несмотря на прохладную погоду — температура воздуха достигает +2 градуса. По подсчётам фотокорреспондента НГС, на набережной собралось порядка 200 горожан.





Два десятка новосибирцев вместо тёплых музеев предпочли свежий воздух на набережной





Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл небольшую экскурсию по набережной, в которой приняло участие около 30 человек.





Анатолий Локоть лично провёл экскурсию для горожан





В парке «Городское начало» выставлена ретротехника и служебные автомобили полиции и милиции. Новосибирцы охотно фотографируются рядом с раритетами.





Выставка техники посвящена 300-летию России





Кстати, сегодня в связи с «Ночью музеев» новосибирский метрополитен продлил свою работу на час и закроется в 1:00.

