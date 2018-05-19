Новосибирцы выстроились в очередь в музеи (обновляется)
В Новосибирске стартовала всероссийская акция «Ночь музеев». Сегодня для новосибирцев открыто более 50 площадок: музеев, галерей, лофтов, университетов и библиотек.
По наблюдениям корреспондента НГС, больше всего пользуется спросом краеведческий музей. У входа в него выстроилась большая очередь посетителей. Музей переполнен настолько, что с 20:00 до 20:30 сотрудники были вынуждены сделать технический перерыв.
В краеведческий музей с начала акции прошло более трёх тысяч человек. Как пояснили корреспонденту НГС работники музея, это не предел, самый пик в музее ожидается к 22:00.
Интересная программа в Музее СССР — там посетителей посвящают в пионеры, водят экскурсии и рассказывают о предметах времён войны. Сейчас в музее много людей с детьми. Примечательно, что все экспонаты можно потрогать руками.
А в Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» билеты сегодня всего по 250 рублей. Несмотря на это, в «Дельфинии» нет такого ажиотажа, как в краеведческом музее.
Посетители ходят по залам с аквариумами и пребывают в восторге, когда морские обитатели проплывают рядом со стеклом.
На набережной Оби тем временем тоже царит оживление, несмотря на прохладную погоду — температура воздуха достигает +2 градуса. По подсчётам фотокорреспондента НГС, на набережной собралось порядка 200 горожан.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл небольшую экскурсию по набережной, в которой приняло участие около 30 человек.
В парке «Городское начало» выставлена ретротехника и служебные автомобили полиции и милиции. Новосибирцы охотно фотографируются рядом с раритетами.
Кстати, сегодня в связи с «Ночью музеев» новосибирский метрополитен продлил свою работу на час и закроется в 1:00.
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Алёна Мартынова, Дарья Януш
Фото Ольги Бурлаковой (1, 5, 6, 7, 8) и Алексея Кошлякова (2, 3, 4), Александра Ощепкова (9, 10, 11)