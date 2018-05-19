В Новосибирске бесследно пропала девушка, работающая риелтором

Галина может нуждаться в помощи врачей

В Новосибирске пропала 30-летняя местная жительница Галина Ледянкина (Макаренко). 16 мая она вышла с работы на Вокзальной магистрали и бесследно исчезла.







«Она работает риелтором. С просьбой о поиске обратилась её мама. Мы провели опрос друзей, коллег. Собрали максимум информации, но на данный момент не можем определить её местонахождение. У девушки есть медицинский диагноз, который нас заставляет опасаться за её здоровье, потому что данное заболевание требует постоянного приёма медицинских препаратов. И нам неизвестно, есть ли эти препараты с ней», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.







Галина ростом примерно 160-165 см, у неё тёмные волосы (короткая стрижка «ассиметрия») и голубые глаза. Девушка была одета в болоньевую короткую куртку тёмно-синего цвета, синие джинсы, бело-голубые кроссовки «на платформе», на шее — цветной платок.







Волонтёры просят всех, кто обладает какой-либо информацией об исчезновении или местонахождении Галины, звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 02 (102), а также писать волонтёрам отряда в сообществе «Лиза Алерт Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».







Также сейчас волонтёры занимаются поисками двух девочек-подростков, которые пропали 5 мая.





