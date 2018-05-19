Кувалдой по пианино: новосибирец открыл «Фигачечную» для гневных горожан

По мнению организаторов, их клиенты смогут избавиться от накопившейся ярости

Новосибирские предприниматели открыли краш-комнату «Фигачечная», в которой можно избавиться от ярости, разломав пианино или шкаф с посудой.







Посетителям краш-комнаты предлагается разгромить кувалдой шкаф с посудой и книгами или, например, комнату с пианино и телевизором, сообщается в описании проекта.







Максимальный комплект для разгрома, куда входит пианино, организаторы оценили в 13 тысяч рублей. Минимальный набор же будет стоить 2 тысячи рублей.







«Для новосибирцев это, я думаю, совершенно замечательная возможность снятия стресса — по двум причинам. Первая — чисто физическая, потому что это большая мускульная нагрузка, энергетическая нагрузка, очень хорошо заменяет фитнес. А вторая — это скорее такая… знаете, психоэмоциональная, психологическая.





У многих из нас с детства остались какие-то комплексы: не ставь горячее на полировку, не царапай пианино. А эта комната позволяет буквально за полчаса от этих комплексов детских избавиться»,





— рассказал корреспонденту НГС один из авторов проекта Артём Дмитриев.







Название проекта говорит само за себя — «Фигачечная»





Он пояснил, что «Фигачечная» — часть благотворительного проекта «Гараж», который занимается утилизацией ненужных горожанам вещей.







Краш-комната открыта на улице Писемского, 24 (к2).







Ранее молодой физик открыл в Новосибирске похожее заведение для разъярённых офисных сотрудников — там тоже можно крушить всё вокруг битой и кувалдой. НГС протестировал первую «комнату ярости».

