Бердское встало: двое человек пострадали в ДТП у Матвеевки

В аварии пострадали двое взрослых

Вечером 19 мая на Бердском шоссе в районе Матвеевки столкнулись две «Тойоты» и «Хонда» — двоих пострадавших увезли в больницу.







Авария с участием двух автомобилей марки «Тойота» и автомобиля «Хонда» произошла недалеко от Матвеевки в Первомайском районе около 40 минут назад.







Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, с места ДТП в больницу увезли двоих пострадавших.







На Бердском шоссе столкнулись три иномарки





Из-за аварии в сторону города выросла серьёзная пробка





По сообщениям очевидцев, на Бердском шоссе сейчас серьёзный затор в сторону Новосибирска — машины почти не двигаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.







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