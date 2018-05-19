Бердское встало: двое человек пострадали в ДТП у Матвеевки

В аварии пострадали двое взрослых
В аварии пострадали двое взрослых

Вечером 19 мая на Бердском шоссе в районе Матвеевки столкнулись две «Тойоты» и «Хонда» — двоих пострадавших увезли в больницу.


Авария с участием двух автомобилей марки «Тойота» и автомобиля «Хонда» произошла недалеко от Матвеевки в Первомайском районе около 40 минут назад.


Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, с места ДТП в больницу увезли двоих пострадавших.


На Бердском шоссе столкнулись три иномарки
На Бердском шоссе столкнулись три иномарки


Из-за аварии в сторону города выросла серьёзная пробка
Из-за аварии в сторону города выросла серьёзная пробка


По сообщениям очевидцев, на Бердском шоссе сейчас серьёзный затор в сторону Новосибирска — машины почти не двигаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.


Информация дополняется. 

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