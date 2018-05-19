Молодого новосибирца застали за убийством двух сибирских косуль

Новосибирец уже разделывал туши, когда за ним приехали полицейские

Госинспектор по охране животного мира обратился в полицию, застав 30-летнего новосибирца за забоем сибирских косуль. Полицейские возбудили уголовное дело.







Инспектор по охране животного мира сообщил в полицию, что около села Маршанское Каргатского района нашёл места забоя двух сибирских косуль, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







«Прибывшие полицейские задержали подозреваемого в незаконной охоте на месте преступления. Им оказался 30-летний новосибирец





<…> Установлено, что новосибирец приехал в район на автомобиле “Нива”», — рассказали в полиции.







Сотрудники ГУ МВД забрали у охотника гладкоствольное ружьё и боеприпасы, чтобы отправить их в экспертно-криминалистический центр.







«Также на месте преступления были обнаружены и изъяты две разделанные туши животных, ножи и другие предметы, используемые подозреваемым для незаконной охоты», — добавили в пресс-службе управления.







Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.







Ранее сибиряк, убивший лося на Новосибирском водохранилище, получил наказание — суд приговорил его к 250 часам обязательных работ.

