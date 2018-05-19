Молодого новосибирца застали за убийством двух сибирских косуль

Новосибирец уже разделывал туши, когда за ним приехали полицейские
Новосибирец уже разделывал туши, когда за ним приехали полицейские

Госинспектор по охране животного мира обратился в полицию, застав 30-летнего новосибирца за забоем сибирских косуль. Полицейские возбудили уголовное дело.


Инспектор по охране животного мира сообщил в полицию, что около села Маршанское Каргатского района нашёл места забоя двух сибирских косуль, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


«Прибывшие полицейские задержали подозреваемого в незаконной охоте на месте преступления. Им оказался 30-летний новосибирец 


<…> Установлено, что новосибирец приехал в район на автомобиле “Нива”», — рассказали в полиции.


Сотрудники ГУ МВД забрали у охотника гладкоствольное ружьё и боеприпасы, чтобы отправить их в экспертно-криминалистический центр.


«Также на месте преступления были обнаружены и изъяты две разделанные туши животных, ножи и другие предметы, используемые подозреваемым для незаконной охоты», — добавили в пресс-службе управления.


Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


Ранее сибиряк, убивший лося на Новосибирском водохранилище, получил наказание — суд приговорил его к 250 часам обязательных работ.

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