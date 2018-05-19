Десятки новосибирских школьников стали пионерами

Дети с готовностью пошли в пионеры

Днём 19 мая, в День пионерии, в мэрии Новосибирска собралась толпа школьников — коммунисты их поздравили и приняли в пионеры.







Церемония должна была состояться сегодня на площади Ленина, но организаторы в последний момент решили перенести мероприятие на площадку у большого зала новосибирской мэрии.







«Я вас поздравляю с днём рождения пионерии и с тем, что вы сегодня повяжете галстуки, [что вы] приняли такое очень важное для себя решение вступить в пионеры. С праздником! Помещение, наверное, маловато, но мы приняли это решение с тем, чтобы не подвергать вас холодной процедуре на улице», — обратился к школьникам мэр Анатолий Локоть перед началом торжества.







В начале церемонии к школьникам обратился мэр Анатолий Локоть





Кроме мэра и десятков школьников на церемонию пришли депутаты-коммунисты и секретари Новосибирского обкома КПРФ.







В прошлом году церемония посвящения в пионеры прошла при более благоприятной погоде на площади Ленина — сотне школьников так же повязали на шею красные галстуки. К 95-летию пионерского движения НГС подготовил тест: проверьте, достойны ли вы носить красный галстук, значок «Всегда готов!» и ходить на линейки под звуки горна.

