Девушка из Новосибирска, которую бросил парень из-за ДТП, попала на передачу Малахова

Андрей Малахов пообещал помочь сибирячке, попавшей в трудную ситуацию из-за ДТП

Молодая сибирячка Мария Лебедева стала героиней программы «Прямой эфир», которую ведёт Андрей Малахов, — выпуск получил название «Мажор изуродовал красавицу-невесту и скрылся».







Жительница Новосибирска, 23-летняя Мария Лебедева, попала в ДТП 20 августа 2016 года. Жених, с которым Мария встречалась четыре года, ждал её вместе с другом у подъезда в машине — BMW пятой серии, оформленной тогда на девушку. Маша задержалась на полчаса, и это стало причиной для ссоры.







Во время пути они ругались, и молодой человек, по всей видимости, вспылил — когда он заметил красный сигнал светофора, надавил на газ и разогнался до 80 км/ч, чтобы побыстрее проскочить перекрёсток. Но врезался во встречную Toyota Land Cruiser, которая как раз поворачивала налево.







В аварии пострадала только Мария. Она получила черепно-мозговую травму и ушиб таза. Из-за аварии она потеряла зрение. В марте 2018 года девушка подробно рассказала об аварии корреспонденту НГС.







Мария Лебедева до и после аварии





Вскоре Марию Лебедеву и её семью пригласили в передачу «Прямой эфир» телеканала «Россия 1» — её ведёт Андрей Малахов. Выпуск опубликовали на сайте программы поздно вечером 18 мая.







«Ты знаешь, мне кажется, что сегодня ты такая вот новая надежда для многих девчонок, кого бросили, кто отчаялся, кому не купили какой-нибудь очередной айфон и они сидят с плохим настроением.





Они должны посмотреть на тебя, на такую светлую девушку», — сказал Марии Лебедевой телеведущий.







Во время эфира гости и родные героини эмоционально обсуждали отношения между Марией и её бывшим молодым человеком.







«Сколько мы вместе были — я для него всё делала: и кушать готовила, и убиралась, всегда дома было уютненько. А когда мне понадобилась его помощь… Неприятно», — рассказала Мария Лебедева.







Во время эфира гости поддержали Марию





Андрей Малахов и гости передачи — психологи, общественники и врачи — пообещали помочь Лебедевой с реабилитацией, в том числе попытаться восстановить её потерянное зрение.







«Сегодня, наверное, я как никто другой понимаю тебя, Маша, потому что в один из дней моя жизнь разделилась на до и после.





Когда тебе 25, очень сложно понять вообще, что происходит с тобой, как это возможно теперь жить. Но жить нужно, Маш, нужно верить, что счастье есть. Сейчас у меня трое детей, но даже не в этом дело, я хочу тебе сказать, что спасла меня только вера и любовь к этой жизни», — обратилась к героине Ксения Безуглова, общественно-политический деятель и обладательница титула «Мисс мира — 2013» среди девушек на инвалидных колясках.











Ранее жительница Новосибирска, победившая в конкурсе для девушек с инвалидностью, рассказала НГС, что переоценила в жизни из-за травмы.

