Новосибирские байкеры отметили начало летнего сезона, несмотря на метель

На площади Ленина начался фестиваль любителей мотоспорта. Несмотря на плохую погоду, отметить начало летнего сезона сюда приехали десятки байкеров.


Фестиваль проходит на той части площади Ленина, которая обычно отведена под парковку. Машины отсюда убрали ещё накануне.


Для проведения фестиваля власти освободили парковку на площади Ленина
Для проведения фестиваля власти освободили парковку на площади Ленина


По словам организатора мероприятия, президента мотоклуба «99 percent» Константина Нельзина, изначально предполагалось, что в празднике примут участие до 300 любителей мотоциклов, однако внезапное похолодание существенно сократило их количество. 


На фестиваль собрались представители разных мотоклубов Новосибирска
На фестиваль собрались представители разных мотоклубов Новосибирска


К началу фестиваля корреспондент НГС насчитал на площадке не более 50 мотоциклов и их хозяев. Впрочем, новые участники продолжали постепенно прибывать и после официального начала в 11:00. 


В ожидании конкурсов байкеры катали по площадке детей
В ожидании конкурсов байкеры катали по площадке детей


По словам Нельзина, в программе будут конкурсы для байкеров (например, нужно будет наперегонки толкать мотоцикл с выключенным двигателем) и концерт нескольких музыкальных групп. Кроме того, байкеры катают по площадке детей.


Полевая кухня кормила всех желающих гречневой кашей с тушенкой
Полевая кухня кормила всех желающих гречневой кашей с тушенкой


Из других развлечений на площадке фестиваля можно отметить полевую кухню с бесплатной кашей, машину с мощным автозвуком и несколько палаток с байкерской одеждой и атрибутикой.


Среди любителей мотоциклов были замечены и редкие девушки 
Среди любителей мотоциклов были замечены и редкие девушки 


В программе мероприятия изначально был запланирован проезд колонны по городским улицам, но из-за плохой погоды и сравнительно небольшого количества самих байкеров он может быть отменён по просьбе ГИБДД, признался Нельзин.


На фестивале можно было купить майку с устрашающим рисунком, какие любят байкеры
На фестивале можно было купить майку с устрашающим рисунком, какие любят байкеры


Фестиваль на площади Ленина проходит с 11:00 до 18:00, его участником (или хотя бы зрителем) может стать каждый желающий. 


Погода не способствовала развлечениям на открытом воздухе
Погода не способствовала развлечениям на открытом воздухе


Это уже не первая акция байкеров в этом году. 9 мая несколько десятков мотоциклистов колонной отправились в Черепановский район, чтобы поздравить лично ветеранов Великой Отечественной войны. 

Прочтений: 2190
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено