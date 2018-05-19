Новосибирские байкеры отметили начало летнего сезона, несмотря на метель

На площади Ленина начался фестиваль любителей мотоспорта. Несмотря на плохую погоду, отметить начало летнего сезона сюда приехали десятки байкеров.





Фестиваль проходит на той части площади Ленина, которая обычно отведена под парковку. Машины отсюда убрали ещё накануне.







Для проведения фестиваля власти освободили парковку на площади Ленина





По словам организатора мероприятия, президента мотоклуба «99 percent» Константина Нельзина, изначально предполагалось, что в празднике примут участие до 300 любителей мотоциклов, однако внезапное похолодание существенно сократило их количество.





На фестиваль собрались представители разных мотоклубов Новосибирска





К началу фестиваля корреспондент НГС насчитал на площадке не более 50 мотоциклов и их хозяев. Впрочем, новые участники продолжали постепенно прибывать и после официального начала в 11:00.







В ожидании конкурсов байкеры катали по площадке детей





По словам Нельзина, в программе будут конкурсы для байкеров (например, нужно будет наперегонки толкать мотоцикл с выключенным двигателем) и концерт нескольких музыкальных групп. Кроме того, байкеры катают по площадке детей.







Полевая кухня кормила всех желающих гречневой кашей с тушенкой





Из других развлечений на площадке фестиваля можно отметить полевую кухню с бесплатной кашей, машину с мощным автозвуком и несколько палаток с байкерской одеждой и атрибутикой.







Среди любителей мотоциклов были замечены и редкие девушки





В программе мероприятия изначально был запланирован проезд колонны по городским улицам, но из-за плохой погоды и сравнительно небольшого количества самих байкеров он может быть отменён по просьбе ГИБДД, признался Нельзин.







На фестивале можно было купить майку с устрашающим рисунком, какие любят байкеры





Фестиваль на площади Ленина проходит с 11:00 до 18:00, его участником (или хотя бы зрителем) может стать каждый желающий.





Погода не способствовала развлечениям на открытом воздухе





Это уже не первая акция байкеров в этом году. 9 мая несколько десятков мотоциклистов колонной отправились в Черепановский район, чтобы поздравить лично ветеранов Великой Отечественной войны.