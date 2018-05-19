Новосибирские байкеры отметили начало летнего сезона, несмотря на метель
На площади Ленина начался фестиваль любителей мотоспорта. Несмотря на плохую погоду, отметить начало летнего сезона сюда приехали десятки байкеров.
Фестиваль проходит на той части площади Ленина, которая обычно отведена под парковку. Машины отсюда убрали ещё накануне.
По словам организатора мероприятия, президента мотоклуба «99 percent» Константина Нельзина, изначально предполагалось, что в празднике примут участие до 300 любителей мотоциклов, однако внезапное похолодание существенно сократило их количество.
К началу фестиваля корреспондент НГС насчитал на площадке не более 50 мотоциклов и их хозяев. Впрочем, новые участники продолжали постепенно прибывать и после официального начала в 11:00.
По словам Нельзина, в программе будут конкурсы для байкеров (например, нужно будет наперегонки толкать мотоцикл с выключенным двигателем) и концерт нескольких музыкальных групп. Кроме того, байкеры катают по площадке детей.
Из других развлечений на площадке фестиваля можно отметить полевую кухню с бесплатной кашей, машину с мощным автозвуком и несколько палаток с байкерской одеждой и атрибутикой.
В программе мероприятия изначально был запланирован проезд колонны по городским улицам, но из-за плохой погоды и сравнительно небольшого количества самих байкеров он может быть отменён по просьбе ГИБДД, признался Нельзин.
Фестиваль на площади Ленина проходит с 11:00 до 18:00, его участником (или хотя бы зрителем) может стать каждый желающий.
Это уже не первая акция байкеров в этом году. 9 мая несколько десятков мотоциклистов колонной отправились в Черепановский район, чтобы поздравить лично ветеранов Великой Отечественной войны.
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Стас Соколов
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