Ищут с 5 мая: в Новосибирске исчезли две девочки-подростка

Кристина (на фото слева) и Анастасия пропали ещё 5 мая

Сегодня поисковый отряд «Лиза Алерт Новосибирск» объявил о поисках 14-летней и 16-летней девочек, пропавших ещё 5 мая.







«Местонахождение подростков неизвестно с 5 мая 2018 года. И на данный момент его установить не удалось, поэтому обратились за помощью в наш отряд. Так как прошло с момента пропажи уже много времени, то мы можем помочь только информационной поддержкой и просим распространить ориентировку по соцсетям и в СМИ», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.







Пропавшей Кристине 16 лет, её рост 174 сантиметра, у неё русые длинные волосы и серые глаза, девочка носит очки. В день, когда подростка видели в последний раз, Кристина была одета в чёрную парку и чёрные джинсы.







Анастасии 14 лет, её рост 160 сантиметров, волосы — каштановые, глаза — серые. В день пропажи она была одета в синюю кожаную куртку и зелёные брюки.







«Фамилии девочек не указываются из-за соблюдения интересов несовершеннолетних», — объяснила представитель Лиза Алерт».







Волонтёры просят всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения Кристины и Анастасии, звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 02 (102), а также писать волонтёрам отряда в сообществе «Лиза Алерт Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».







Ранее добровольцы поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» попросили помощи в поисках 15-летнего Максима Белова, который пропал в Ленинском районе города 9 мая.

