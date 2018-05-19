Толпа новосибирцев выстроилась в 100-метровую очередь за бесплатными книгами





Чтобы попасть в шатер, где проводится распродажа, придётся отстоять длинную очередь





Необычная акция книжного издательства привлекла внимание десятков новосибирцев. Они заполнили большой шатер и выстроились в длинную очередь днём 19 мая в Первомайском сквере в центре города.





Акцию проводит детское издательство Clever. Как пояснила его представитель, войдя в шатер, любой желающий может выбрать и вынести оттуда любое количество книг бесплатно. Для этого, правда, придется купить у организаторов полиэтиленовый пакет, который должен вместить все выбранные книги.





Стоимость пакета — 2500 рублей. На входе в шатер установлен образец уже набитого книгами пакета. Корреспондент НГС насчитал в нем где-то десять книжек, то есть одна книга участникам акции обойдется в среднем в 250 рублей.







За такой пакет с книгами придется выложить 2500 рублей





Несмотря на значительную сумму (потратить меньше по условиям акции невозможно), предложение вызвало у посетителей настоящий ажиотаж.





Корреспондент НГС стал свидетелем, как десятки покупателей, набившихся в шатер, набирали книг столько, сколько могли удержать в руках. Ещё больше людей выстроились в очередь, которая, выходя из шатра, делала большую петлю и практически полностью огибала круглую расположенную перед фонтаном клумбу. Причём люди всё время подходили.







Очередь растянулась почти на 100 метров





По словам представителей издательства, для акции заготовлено 15 тысяч книг. Мероприятие продлится до 17:00 (или до того момента, как все книги разберут).







Шатер набит покупателями, готовыми за раз потратить на детские книжки 2500 рублей





Подобного рода ажиотаж на рекламных акциях в Новосибирске не редкость. Так, в прошлом году во время открытия пиццерии сети New York Pizza привлеченные низкой ценой покупатели выстроились в длинную очередь и были готовы ждать выполнения заказа несколько часов.

