Толпа новосибирцев выстроилась в 100-метровую очередь за бесплатными книгами
Необычная акция книжного издательства привлекла внимание десятков новосибирцев. Они заполнили большой шатер и выстроились в длинную очередь днём 19 мая в Первомайском сквере в центре города.
Акцию проводит детское издательство Clever. Как пояснила его представитель, войдя в шатер, любой желающий может выбрать и вынести оттуда любое количество книг бесплатно. Для этого, правда, придется купить у организаторов полиэтиленовый пакет, который должен вместить все выбранные книги.
Стоимость пакета — 2500 рублей. На входе в шатер установлен образец уже набитого книгами пакета. Корреспондент НГС насчитал в нем где-то десять книжек, то есть одна книга участникам акции обойдется в среднем в 250 рублей.
Несмотря на значительную сумму (потратить меньше по условиям акции невозможно), предложение вызвало у посетителей настоящий ажиотаж.
Корреспондент НГС стал свидетелем, как десятки покупателей, набившихся в шатер, набирали книг столько, сколько могли удержать в руках. Ещё больше людей выстроились в очередь, которая, выходя из шатра, делала большую петлю и практически полностью огибала круглую расположенную перед фонтаном клумбу. Причём люди всё время подходили.
По словам представителей издательства, для акции заготовлено 15 тысяч книг. Мероприятие продлится до 17:00 (или до того момента, как все книги разберут).
Подобного рода ажиотаж на рекламных акциях в Новосибирске не редкость. Так, в прошлом году во время открытия пиццерии сети New York Pizza привлеченные низкой ценой покупатели выстроились в длинную очередь и были готовы ждать выполнения заказа несколько часов.
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Стас Соколов
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