Дожди и ветер в Новосибирске сорвали запуск водных фонариков на озере
Поздно вечером 18 мая десятки новосибирцев пришли на Кировское озеро, чтобы запустить водные фонарики, но непогода сорвала планы на праздник.
«У нас был торжественный запуск мероприятия, но, к сожалению, погода всё-таки немножечко помешала проведению. Сегодня на стадионе “Заря” проводим фестиваль красок, будем надеяться, что здесь всё-таки нам с погодой повезёт побольше», — рассказала корреспонденту НГС региональный представитель арт-проекта «Вместе зажигаем» Екатерина Кузнецова.
Также сегодня в 21:00 на Кировском озере (котлован на Юго-Западном жилмассиве) организаторы вновь попытаются провести фестиваль водных фонариков. В оргкомитете отметили, что надеются на улучшение погодных условий, несмотря на то, что ещё утром 19 мая в городе шёл снег.
По словам Екатерины Кузнецовой, отменить фестиваль не получится, поскольку новосибирские мероприятия — это часть большого гастрольного тура организаторов из Санкт-Петербурга.
Год назад фестиваль водных фонариков прошёл без накладок, несмотря на ветер, — новосибирцы загадывали желания и выпускали фонарики на воду. Организаторы заверили, что очистили озеро после мероприятия.
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Мария Морсина
Фото и видео Густаво Зырянова