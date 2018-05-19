Дожди и ветер в Новосибирске сорвали запуск водных фонариков на озере

На озере собрались десятки новосибирцев в надежде запустить фонарики
На озере собрались десятки новосибирцев в надежде запустить фонарики

Поздно вечером 18 мая десятки новосибирцев пришли на Кировское озеро, чтобы запустить водные фонарики, но непогода сорвала планы на праздник.


«У нас был торжественный запуск мероприятия, но, к сожалению, погода всё-таки немножечко помешала проведению. Сегодня на стадионе “Заря” проводим фестиваль красок, будем надеяться, что здесь всё-таки нам с погодой повезёт побольше», — рассказала корреспонденту НГС региональный представитель арт-проекта «Вместе зажигаем» Екатерина Кузнецова.


Но непогода сорвала планы гостей праздника 
Но непогода сорвала планы гостей праздника 


Также сегодня в 21:00 на Кировском озере (котлован на Юго-Западном жилмассиве) организаторы вновь попытаются провести фестиваль водных фонариков. В оргкомитете отметили, что надеются на улучшение погодных условий, несмотря на то, что ещё утром 19 мая в городе шёл снег



По словам Екатерины Кузнецовой, отменить фестиваль не получится, поскольку новосибирские мероприятия — это часть большого гастрольного тура организаторов из Санкт-Петербурга.


Год назад фестиваль водных фонариков прошёл без накладок, несмотря на ветер, — новосибирцы загадывали желания и выпускали фонарики на воду. Организаторы заверили, что очистили озеро после мероприятия.

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