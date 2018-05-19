«Зима что-то попутала»: новосибирцы слепили снеговиков из майского снега

Снег начал идти ночью, но новосибирцы успели слепить снеговиков. Фото читателя НГС

Утром 19 мая в Новосибирске и НСО продолжается снегопад — читатели НГС сняли множество фото и видео снега на зелёной траве и даже слепили снеговиков.







«Выглянул с утра за окно — зима вернулась! Надеюсь, возобладает здравый смысл и закон, и завтра ночью не будет отключено отопление», — написал в редакцию НГС житель Новосибирска.











Фото читателя НГС





Фото Александра Ощепкова





Фото Стаса Соколова





Фото Марии Морсиной





Фото читателя НГС





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото читателя НГС





Из выпавшего снега некоторым даже удалось слепить небольших снеговиков. Многие новосибирцы оставили недоумённые комментарии к своим фотографиям и видео: «Зима что-то попутала», «Эээ, обратно переобуваться?», «Зимой некогда было лепить снеговика, зато накануне лета — удалось!».











Снег начал идти в Новосибирске ночью 18 мая. Синоптики объяснили, что это случилось, потому что на территорию Новосибирской области пришёл циклон, именно он принёс дожди и мокрый снег.









Специалисты считают, что погода улучшится уже завтра, 20 мая. А в понедельник мэрия Новосибирска решила отключить в домах отопление.

