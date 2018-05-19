«Зима что-то попутала»: новосибирцы слепили снеговиков из майского снега
Утром 19 мая в Новосибирске и НСО продолжается снегопад — читатели НГС сняли множество фото и видео снега на зелёной траве и даже слепили снеговиков.
«Выглянул с утра за окно — зима вернулась! Надеюсь, возобладает здравый смысл и закон, и завтра ночью не будет отключено отопление», — написал в редакцию НГС житель Новосибирска.
Из выпавшего снега некоторым даже удалось слепить небольших снеговиков. Многие новосибирцы оставили недоумённые комментарии к своим фотографиям и видео: «Зима что-то попутала», «Эээ, обратно переобуваться?», «Зимой некогда было лепить снеговика, зато накануне лета — удалось!».
Снег начал идти в Новосибирске ночью 18 мая. Синоптики объяснили, что это случилось, потому что на территорию Новосибирской области пришёл циклон, именно он принёс дожди и мокрый снег.
Специалисты считают, что погода улучшится уже завтра, 20 мая. А в понедельник мэрия Новосибирска решила отключить в домах отопление.
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Мария Морсина
Фото читателей НГС, Александра Ощепкова, Марии Морсиной, Стаса Соколова
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